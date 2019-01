Diego usa Charlie Brown Jr. e Choque de Cultura para anunciar renovação com o Flamengo

O camisa 10 Rubro-Negro usou uma frase da banda que havia tuitado quando chegou ao clube carioca, e republicou com outra frase

Foi por meio do Twitter que Flamengo e Diego anunciaram a renovação de contrato do meio-campista nesta terça-feira (22).

Após o Orlando City ter se interessado pelo jogador, o camisa 10 deixou claro no início das negociações em dezembro de que sua prioridade seria renovar com o Fla. Agora, tem contrato com a equipe até o fim de 2020.

Em sua página na rede social, o meia retuitou uma publicação de 2016, em que “cantava” uma música de Charlie Brown Jr. Para anunciar sua contratação pelo Flamengo com outra frase da mesma música “Como tudo deve ser”, sugerindo que permaneceria no clube.

"... Foi quando te encontrei

Ouvindo o som e olhando o mar!" 😎 https://t.co/ivwELiBJXM — Diego Ribas (@ribasdiego10) January 22, 2019

Logo depois, Diego publicou um vídeo fazendo uma sátira do programa "Choque de Cultura" para oficializar ao público a sua renovação.