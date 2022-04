Diego Souza no Grêmio: gols marcados, títulos e recordes pelo Tricolor

Diego Souza é um daqueles jogadores que contam com uma longa história de troca de clubes em sua carreira. Desde janeiro de 2020, o carioca veste a camisa do Grêmio, após deixar o São Paulo e vem sendo uma peça importante no clube.

A chega de Diego Souza em 2020 marca sua segunda passagem pelo Tricolor Gaúcho. A primeira, ainda no início de carreira, aconteceu em 2007, quando foi emprestado pelo Benfica.

Mesmo com o rebaixamento do Grêmio para a Série B do Brasileirão, o artilheiro optou por continuar defendendo as cores da equipe gaúcha e vem balançando as redes.

A GOAL te mostra os principais números da carreira de Diego Souza no Grêmio.

Quantos gols Diego Souza marcou pelo Grêmio?

Contando as duas passagens do atacante pelo Tricolor, Diego Souza participou de 180 jogos. Nessas partidas, ele anotou 76 gols. Uma média de 0.42 gols por partida.

Dos 180 duelos disputados, o Grêmio com Diego Souza registrou 61 vitórias, 23 empates e 18 derrotas.

Quais títulos Diego Souza conquistou com o Grêmio?

Ao todo, Diego Souza ajudou o Grêmio a levantar quatro taças. As quatro são do Campeonato Gaúcho.

Ele conquistou nos anos de 2007, 2020, 2021 e 2022.

Quais as marcas e recordes de Diego Souza no Grêmio?

Diego Souza é o jogador do Tricolor que mais marcou gols na Arena Grêmio. Com a camisa do Imortal, foram 46 gols. Até antes do jogo contra o Guarani, em 21/04/2022, o "Tanque" estava empatado na artilharia da Arena ao lado de Everton Cebolinha. Porém, contra o Bugre, ele marcou três vezes e assumiu a liderança isolada no quesito.

Outra marca importante do camisa 29 é que ele é o maior artilheiro do Grêmio no estádio Beira-Rio, casa do arquirrival Internacional. Os quatro gols na casa do Colorado fazem-no empatar com o histórico jogador Zequinha, que atingiu o mesmo recorde em 1975.