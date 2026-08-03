Diego Souza dá início à carreira de treinador e assume o Joinville

A carreira de Diego Souza no futebol ganhou um novo capítulo. Aposentado dos gramados desde 2024, o ex-jogador foi anunciado como novo técnico do Joinville e inicia, no clube catarinense, sua primeira experiência à frente de uma equipe profissional.

As conversas entre as partes avançaram ao longo da última semana e foram concluídas rapidamente. Neste domingo (2), Diego Souza desembarcou em Joinville para iniciar os trabalhos e aproveitou a chegada para mandar um recado à torcida do JEC, demonstrando confiança no novo desafio.

"Alô, Torcida Tricolor. Primeiramente, quero agradecer pelo carinho que tenho recebido, agradecer ao presidente Derian e dizer que estou bastante motivado, com muita energia para fazer as coisas acontecerem e a gente alcançar o objetivo que temos para esse restante de ano. Podem contar comigo. Também conto muito com vocês, porque sabemos que, com a torcida ao nosso lado, tudo fica um pouco mais fácil. Espero que essa união nos leve ao objetivo", afirmou o novo comandante.

Diego Souza assume o Joinville em um momento de reconstrução. O clube foi eliminado na Série D do Campeonato Brasileiro e também acabou rebaixado no Campeonato Catarinense, disputando a segunda divisão estadual em 2027.

Com isso, a Copa Santa Catarina passa a ser a última oportunidade da temporada para recolocar o Tricolor no cenário nacional. A competição começa no fim de agosto e garante ao campeão o direito de escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D de 2027.

O Joinville chega ao torneio com tradição. Vice-campeão da edição passada, o clube divide com o Brusque o posto de maior vencedor da história da Copa Santa Catarina e aposta na chegada de Diego Souza para buscar mais um título.

A missão marca a estreia do ex-jogador como treinador. Durante mais de duas décadas dentro de campo, Diego Souza construiu uma trajetória de destaque no futebol brasileiro e internacional. Revelado pelo Fluminense, vestiu as camisas de clubes como Benfica, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG, Vasco, Cruzeiro, Sport, São Paulo e Botafogo, além de defender a seleção brasileira.

Ao todo, encerrou a carreira com 943 partidas disputadas, 275 gols marcados e o reconhecimento como um dos meio-campistas mais decisivos de sua geração. Agora, inicia uma nova caminhada à beira do gramado, com a responsabilidade de liderar o Joinville na busca por uma vaga nas competições nacionais da próxima temporada.