Diego Souza e Cássio: como foram os encontros após aquele Corinthians x Vasco?

Após a famosa defesa do goleiro na Libertadores de 2012, os dois já se reencontraram em 15 oportunidades

A defesa de Cássio no chute de Diego Souza, na Libertadores de 2012, não sai da memória do torcedor corintiano. Sempre que há o encontro entre o jogador e o goleiro, a defesa é relembrada.

Desde então, o meio-campista virou atacante, deixou o e vestiu a camisa de oito times diferentes, mas o famoso lance não foi esquecido. Cássio, por sua vez, continuou no e se tornou um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube.

Nestes oito anos desde aquele Corinthians e Vasco, Diego Souza e Cássio se enfrentaram em 15 oportunidades. O atacante tem motivos para esquecer aquele lance ou o goleiro continou se impondo na meta corintiana?

Confira o retrospecto dos encontros entre Diego Souza e Cássio após a Libertadores de 2012

Foram 15 jogos entre Cássio, que defendeu apenas o Corinthians desde então, e Diego Souza, que vestiu as camisas de quatro times diferentes no mesmo período: , Sport, e .

E é Cássio quem leva a melhor nestes confrontos: são nove vitórias do goleiro contra apenas cinco triunfos do atacante, além de um empate.

Nestes 15 confrontos, Diego Souza conseguiu vazar o goleiro em apenas uma oportunidade, justamente no último confronto, em novembro de 2019, quando o Botafogo venceu o Corinthians por 1 a 0.

Vale lembrar que Cássio defendeu o pênalti do jogador na semifinal do de 2018, entre São Paulo e Corinthians. Era a primeira cobrança são paulina após o empate no agregado. O Corinthians venceu a disputa por 5 a 4 e foi à final daquele ano.

Agora, defendendo o quinto time diferente, o atacante tenta mudar um pouco este retrospecto ruim. Diego Souza deve ser titular do contra o Corinthians, que se enfrentam neste sábado, 15, às 19h (de Brasília).

Na atual temporada, o atacante é um dos principais jogadores do time de Renato Portaluppi. O camisa 29 já soma nove gols em apenas 13 jogos, um dos artilheiros do Brasil em 2020.