Diego Souza e a Lei do Ex: os gols de DS contra times que já defendeu

O atacante fez gols contra todos os clubes que já havia defendido no Brasil; contra o Vasco, na Série B de 2022, passou em branco

Um dos principais nomes dos últimos anos no futebol brasileiro, Diego Souza tem uma carreira marcada por momentos marcantes e títulos importantes. O atacante do Grêmio, que iniciou a carreira como volante no Fluminense, também é conhecido por ter defendido um grande número de times importantes no Brasil, o que sempre acaba levantando expectativas quando o assunto é a temida (e quase sempre certeira) Lei do Ex.

Caso você não saiba do que estamos falando, “Lei do Ex” é o nome dado quando um jogador faz um gol sobre sua antiga equipe. Tamanha é a incidência deste tipo de situação, que passou a ser comum tratar tal acontecimento quase como se fosse ciência exata.

Não é ciência e nem exata, claro, mas ainda assim o número de vezes em que isso acontece surpreende. E como Diego Souza já defendeu dez clubes aqui no Brasil, o hoje veterano do Grêmio sempre aparece acompanhado com o rótulo desta Lei do Ex.

Mas quantas vezes Diego Souza fez gols sobre suas antigas equipes?

Para responder a esta pergunta, nós da GOAL fizemos uma pesquisa utilizando o banco de dados do site Ogol. E o resultado final é quase um atestado da incidência desta Lei do Ex: Diego Souza fez gols contra todos os times que ele já havia, um dia, defendido. No total, foram 48 gols.

As maiores vítimas da Lei do Ex de Diego Souza

Diego Souza vestiu, em diferentes passagens, as seguintes camisas no futebol brasileiro: Fluminense, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG, Vasco, Cruzeiro, Sport, São Paulo e Botafogo.

Aqui contamos apenas os gols marcados por times que ele já havia defendido. Ou seja: não consideramos, por exemplo, eventuais gols marcados por ele sobre o São Paulo na época em que ainda não havia vestido a camisa do Tricolor Paulista.

As maiores vítimas da Lei do Ex de Diego Souza são Flamengo e Atlético-MG. Foram nove gols marcados tanto sobre rubro-negros quanto diante do Galo.

Logo depois nesta sequência vem o Grêmio, clube atualmente defendido pelo atacante de 36 anos. Foram sete tentos anotados sobre o Imortal.

O jogo em que Diego Souza mais vezes “castigou” uma ex-equipe aconteceu em 2016, quando defendia o Fluminense e fez três gols sobre o Cruzeiro em uma vitória por 4 a 3 em jogo válido pela hoje extinta Primeira Liga.

Ex-clubes de Diego Souza Gols sofridos na Lei do Ex Flamengo 9 Atlético-MG 9 Grêmio 7 Cruzeiro 6 Fluminense 5 Palmeiras 5 Vasco 3 São Paulo 2 Sport Recife 1 Botafogo 1

A primeira Lei do Ex de Diego Souza

O primeiro gol marcado por DS, como também é conhecido na internet por causa das letras iniciais de seu nome, sobre uma ex-equipe foi em 2005. Na ocasião, o jogador vestia a camisa do Flamengo e balançou as redes do Fluminense em um empate em 2 a 2.

A última (até agora) Lei do Ex de Diego Souza

Já o último gol que Diego Souza marcou sobre um time antigo foi na última rodada do Brasileirão de 2021, quando estufou por duas vezes as redes do Atlético Mineiro – no jogo que também ficou marcado negativamente para os gaúchos por ter sacramentado o rebaixamento à Série B de 2022.

Em sua tentativa mais recente de marcar sobre uma ex-equipe, Diego Souza passou em branco contra o Vasco, dentro de São Januário, pela Série B de 2022. A próxima oportunidade poderá ser no próximo 13 de junho, contra o Sport Recife.