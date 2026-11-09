Diego Simeone pede paciência com Julian Alvarez após atacante do Atlético de Madrid falhar na derrota para o Barcelona

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Diego Simeone pediu calma após Julian Alvarez desperdiçar várias chances na derrota do Atlético de Madrid por 2 a 1 para o Barcelona, na noite de domingo. Apesar de ter dado uma assistência, o atacante argentino perdeu várias oportunidades claras contra o clube para o qual, segundo relatos, tentou se transferir durante a janela de transferências do verão.

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Impacto inicial ofuscado por chances desperdiçadas

O Atlético de Madrid viu sua sequência de sete vitórias no campeonato chegar ao fim após perder por 2 a 1 para o líder e atual campeão Barcelona no Metropolitano. Alvarez teve grande influência no início da partida e deu o passe para Giuliano Simeone abrir o placar aos 10 minutos.

O argentino, porém, não aproveitou as próprias oportunidades. Desperdiçou uma chance clara cara a cara com o goleiro, teve outra finalização defendida e, mais tarde, mandou uma cobertura na parte de cima da rede.

O Barcelona puniu sem piedade os desperdícios. Fermin Lopez empatou pouco antes do intervalo e marcou o gol da vitória aos 66 minutos, após um passe inteligente de Lamine Yamal, garantindo os três pontos para a equipe catalã.

Simeone defende atacante que desperdiçou chances

Apesar da frustração, Simeone saiu rapidamente em defesa de seu atacante. O técnico do Atlético destacou a contribuição de Alvarez contra o clube com o qual ele flertou no início deste ano.

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“Julian fez uma boa partida”, explicou Simeone na entrevista coletiva após o jogo. “Além das chances que teve, também participou de várias outras jogadas de ataque.

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“Além de dar o passe para o gol de Giuliano, ele também fez um cruzamento que gerou [uma chance para Alex Baena]. Todos queríamos que ele marcasse, mas teremos paciência, porque é um grande jogador.

“Gostamos muito dele e, se quisermos alcançar nossos objetivos, precisamos de Julian em sua melhor forma. Caso contrário, não conseguiremos.”

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Faltou eficiência nas finalizações

Alvarez ouviu vaias dos torcedores do Atlético no início desta temporada após pedir desculpas por seu desejo de se transferir no verão. Embora tenha consolidado recentemente sua vaga entre os titulares com dois gols em cinco partidas, a atuação de domingo evidenciou uma falta de eficiência mais ampla dos donos da casa.

Simeone, no entanto, se recusou a criticar o elenco e ressaltou o domínio da equipe nos primeiros momentos. “Foi uma atuação extraordinária”, acrescentou. “Não tenho nada a reprovar nos jogadores. Fizemos o jogo que queríamos, pressionando bem no primeiro tempo, com boa intensidade.

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“Desta vez, não fomos tão eficientes nas finalizações quanto em outros dias. O Barcelona é muito bom nesse aspecto. Teve menos chances claras, mas aproveitou as que criou.”

Distância a reduzir na disputa pelo título

A derrota deixa o Atlético de Madrid em terceiro lugar na tabela, cinco pontos atrás do Barcelona e também atrás do Real Madrid, segundo colocado, antes da pausa para os jogos das seleções.

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Simeone agora precisa garantir que sua equipe volte a marcar gols quando o futebol de clubes retornar. Recuperar a confiança de Alvarez diante do gol será fundamental para o Atlético reduzir a distância para o topo da tabela de La Liga.