Diego Pituca é vendido pelo Santos; ele poderá jogar um eventual Mundial?

Volante é vendido ao Kashima Antlers, do Japão, e só sairá após a final da Libertadores; mas e o Mundial de Clubes da Fifa?

O acertou a venda do volante Diego Pituca ao Kashima Antlers, do . A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Andres Rueda, em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (15). Mas para alívio dos torcedores e do técnico Cuca, o volante só deixará o após a final da Libertadores da América. Mas o que acontece se o Santos for campeão e se classificar para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa?

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Diego Pituca é um dos principais jogadores do Santos e já despertava o interesse do futebol japonês há algum tempo. Ainda em dezembro do ano passado, o Kashima Antlers havia feito uma proposta ao jogador, de 1,6 milhão de dólares (R$ 8,2 milhões, na cotação atual), à vista, por 50% de seus direitos econômicos. Mas os números foram considerados baixos pela diretoria do clube.

Mais times

Então, com a classificação do time da Vila Belmiro à final da Libertadores da América, com grandes atuações de Pituca - ele marcou o primeiro gol na vitória por 3 a 0 diante do Boca Juniors, na semifinal -, os japoneses aumentaram a oferta e o negócio foi sacramentado. Os novos valores ainda são mantidos em sigilo.

Foto: Divulgação/Santos

"A proposta do time japonês para o Pituca é muito boa para o jogador em matéria financeira. Acabamos negociando com eles uma condição financeira que tinham colocado. O valor que estão pagando é por 50% dos direitos econômicos do Pituca”, contou Andres Rueda, na coletiva desta sexta.

A venda de Pituca acontece alguns dias depois do Santos acertar a transferência de Lucas Veríssimo ao Benfica de Portugal. Assim como o volante, o defensor também só deixará a equipe após a final da Libertadores da América, que acontece no próximo dia 30 de janeiro, no Estádio do Maracanã, contra o .

Mas o que acontece se o Santos se classificar ao da Fifa?

Se o Santos vencer a Libertadores da América, irá disputar o Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado no início de fevereiro, no Qatar.

Andres Rueda afirmou que todas as negociações que o Santos fez sempre tiveram como exigência a saída dos jogadores após a grande decisão do torneio continental. Contudo, o presidente afirmou que a permanência de atletas para a disputa do Mundial pode acontecer “em alguns casos”, sem especificar se esse seria o caso de Pituca.

"A proposta do clube japonês é, para o jogador, muito significativa. Acabamos negociando com eles. Valor que estão pagando é por 50% do passe do Pituca. Não gostaríamos que deixasse o clube, mas chega o momento na carreira do atleta que a gente sabe como é. Só vai deixar o clube no final da Libertadores. No caso de alguns, no final do Mundial", explicou.