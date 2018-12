Diego Maradona revela ter sofrido com cânticos racistas quando defendeu o Napoli

Ex-jogador manifestou apoio a Kalidou Koulibaly em postagem no Instagram e espera que acontecimento marque o fim do racismo no futebol

Em postagem no Instagram feita no último domingo (30), o ex-jogador Diego Maradona revelou ter sido vítima de cânticos racistas enquanto defendeu o Napoli, entre 1984 e 1991.

O antigo camisa 10 do time Partenopei também manifestou apoio ao zagueiro Kalidou Koulibaly, alvo de ofensas por parte da torcida da Inter de Milão na última quarta-feira (26), no Estádio Giuseppe Meazza.

"Joguei sete anos no Napoli e fui vítima de coros racistas de alguns torcedores. Também me lembro de ter sido recebido com uma faixa de "Bem vindo à Itália". Me sinto mais napolitano e hoje quero estar ao lado de Koulibaly. Espero que esse episódio tenha sido um ponto final para eliminar o racismo do futebol. Saudações a todos!", escreveu El Pibe, como é conhecido, segurando a camisa do defensor da agremiação do sul italiano.

A Inter de Milão foi punida com dois jogos em casa pelo Campeonato Italiano com portões fechados e outro sem a presença da Curva Sul, conhecida por ser a ala mais ativa da torcida Nerazzurri.