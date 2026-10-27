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Diego Gomez afirmou estar totalmente recuperado e ansioso para fazer a diferença enquanto o Brighton & Hove Albion se prepara para uma desgastante sequência de dois jogos contra o Manchester City. O jogador da seleção paraguaia ficou de fora de compromissos europeus recentes como parte de um plano físico individualizado, mas agora está pronto para ter papel decisivo em duas partidas importantes fora de casa, no Etihad Stadium.

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Pronto para dois confrontos seguidos com o Manchester City

O time de Fabian Hurzeler visita o Etihad Stadium na quarta-feira para enfrentar o Manchester City pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. No sábado, volta ao mesmo estádio para um duelo importante da Premier League contra o atual líder. Gomez teve sua carga de jogos administrada durante a recente sequência de partidas do clube e ficou fora do empate com o FK Jablonec pela Conference League da UEFA para chegar em plena forma física aos próximos compromissos nacionais.

“Sabemos que serão dois jogos muito difíceis fora de casa”, disse Gomez ao site oficial do clube. “O técnico conversou comigo e disse que queria me poupar mais para essas partidas. É claro que eu queria jogar (em Jablonec), mas a decisão é dele.”

Meio-campista recupera as energias para enfrentar o City

Seu retorno ao time na derrota por 2 a 0 para o Liverpool, no domingo, mostrou momentos de sua qualidade. Agora, ele está concentrado nos dois confrontos seguidos no noroeste da Inglaterra. Aos 23 anos, Gomez se tornou peça importante do meio-campo do Brighton, e sua energia será fundamental para que os visitantes consigam atrapalhar o ritmo do time de Enzo Maresca nos próximos dias. O jogador reconheceu a dificuldade da tarefa, mas acredita que o descanso concedido pelo técnico será benéfico.

“Agora me sinto realmente descansado para encarar os jogos que vêm pela frente e que são muito importantes. Foi uma decisão do técnico, e eu a aceitei porque precisava descansar com tantos jogos pela frente. Agora, porém, estou concentrado nas partidas desta semana”, afirmou o meio-campista.

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As frustrações em Anfield

Embora esteja de olho nos dois confrontos com o City, Gomez também refletiu sobre a recente decepção em Anfield. A invencibilidade de dez jogos do Brighton chegou ao fim diante do Liverpool, apesar dos longos períodos de posse de bola e das várias boas oportunidades criadas pela equipe. O jogador da seleção paraguaia admitiu que faltou ao time a eficiência necessária para aproveitar o domínio no primeiro tempo, quando não conseguiu superar a defesa do Liverpool.

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“Acho que tivemos bastante a bola no primeiro tempo e muitas chances de marcar”, acrescentou Gomez ao comentar a derrota por 2 a 0. “Faltou um pouco de clareza no último passe, mas já estamos pensando nos próximos jogos e em como melhorar. No segundo tempo, eles tiveram uma defesa muito boa e compacta. Continuamos tentando criar chances, mas há coisas em que precisamos trabalhar.”

Em busca de repetir um triunfo histórico

O histórico sugere que o Brighton é capaz de surpreender o Manchester City em uma competição de copa. O jogo de quarta-feira pela Copa da Liga Inglesa será apenas o segundo encontro entre os clubes no torneio. O confronto anterior traz boas lembranças aos torcedores do Brighton: em 2008, o time conquistou uma vitória memorável nos pênaltis após um emocionante empate por 2 a 2 no Withdean Stadium. Embora o cenário do futebol inglês tenha mudado significativamente desde então, a vontade de derrubar um gigante segue igualmente forte no elenco.