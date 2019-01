Diego garante empenho e que futuro no Flamengo será definido no momento certo

Meia desconversa sobre renovação, mas dá a entender que deseja seguir no clube carioca

Renovar ou não com o Flamengo? Diego segue com o seu futuro indefinido. Com contrato até junho deste ano, o meia ainda não acertou a sua permanência no clube carioca, em meio ao interesse do Orlando City.

No entanto, apesar do último post do jogador ter dado esperanças no torcedor rubro-negro, o meia falou sobre sobre a sua situação e preferiu minimizar a procura do Orlando City.

"Minha situação vai ser resolvida no momento certo. Não muda nada o meu relacionamento com o clube, o meu relacionamento, o meu desempenho de corpo e entrega, que é o mesmo, a entrega também. Vai chegar o momento de a gente decidir. Estando de volta ao Brasil isso pode agilizar mais. Porém, não tem uma data específica ainda. Vamos nos concentrar primeiro para o jogo de domingo (contra o Bangu, na estreia do Campeonato Carioca", disse durante o desembarque da equipe no Rio de Janeiro.

"Como falei, isso não vai mudar em nada (postagem). Nunca contive as minhas palavras, nunca me preocupei em expressar aquilo que sinto pelo clube e pelos momentos que vivo aqui dentro. A minha postagem foi simplesmente para transmitir a minha alegria e o prazer de sempre em vestir essa camisa. Foi normal e natural pelo que já fiz anteriormente", completou.

O jogador, que defende o Flamengo desde 2016, ainda aproveitou para demonstrar toda a gratidão que sente pelo clube e torcedores.

Mais artigos abaixo

"De coração, sou extremamente grato por tudo. Quero vencer e continuar retribuindo todo o carinho que recebo aqui, da torcida, estou cheio de gratidão e força de vontade", concluiu.

Com impasse nas negociações com o Fla, Diego não teria dado a resposta ao Orlando City, que lhe fez uma proposta de três anos.