Diego estaria perto de adeus do Flamengo graças a acerto com ex-clube de Kaká, segundo colunista

Meia já teria um acordo verbal para jogar na MLS por três temporadas, mas assessoria do jogador nega

Parece que a história entre Diego e Flamengo está muito próxima do fim. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, da ESPN, o meia já tem um acordo verbal com o Orlando City, e aguarda apenas a liberação do clube carioca para jogar na MLS por três temporadas.

Ainda segundo o jornalista, a oferta salarial do Orlando City é de US$ 2 milhões, cerca de R$ 7,4 milhões, por temporada, livres de impostos.

Foto: Getty I

Com contrato até o meio do ano com o Rubro-Negro, a renovação entre as partes emperraram após o meia não aceitar reduzir o seu salário.