Diego elogia Fla na estreia de 2019 e nega acerto com o Orlando: "uma mentira que saiu"

Meia fez questão de enaltecer "respeito" pelo Rubro-Negro, embora confirme negociações em andamento para deixar o clube

Um dos nomes mais falados em meio a uma semana de grandes novidades do Flamengo tem sido o do meia Diego, que vive a indefinição de seu futuro no clube para a sequência da temporada 2019. Procurado pelo Orlando City, dos Estados Unidos, o jogador fica cada dia mais próximo de acertar seu desligamento do clube carioca que defende há um ano e meio - embora negue que já esteja de malas prontas para ficar de vez na terra do Tio Sam.

Envolvido no elenco que disputa a Florida Cup, o meia participou do primeiro tempo do empate em 2 a 2 contra o Ajax, no qual o Rubro-Negro acabou vencendo na disputa por pênaltis.

"Acima de tudo, tenho que deixar bem claro, o meu eterno respeito pelo clube", disse Diego aos microfones do SporTV. "Saiu (na imprensa) que eu acertei com o Orlando, isso é mentira, vou sempre respeitar o clube"

"Existe a proposta, sempre deixei isso muito claro, mas estamos em fase de negociação. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias."

O meia viu o colombiano Uribe marcar os dois gols da equipe ainda antes do intervalo, e também aprovou a participação dos reservas na manutenção do resultado em Orlando.

"Fiquei muito satisfeito. São seis dias de treino, pegamos um time como o Ajax, que está muito bem, acho que nos comportamos muito bem. Um ponto ou outro a ser melhorado, mas a atitude deve ser comemorada", disse.

"Ficamos duas vezes atrás do placar, buscamos o resultado, tivemos oportunidades. começamos bem, e devemos seguir esse caminho."

Ainda com Diego, o Fla permanece na cidade para o duelo contra o Frankfurt, no sábado (12), a partir das 19h15 do horário de Brasília.