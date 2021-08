Diego Costa vê dificuldade para seguir na Europa, e Atlético-MG vira opção

Atacante de 32 anos está livre desde dezembro de 2020, quando rescindiu com o Atlético de Madrid, e procura um novo clube

Diego Costa ainda não conseguiu acertar a sua permanência no futebol europeu e trata uma possível ida ao Atlético-MG como alternativa no mercado da bola. O centroavante de 32 anos sonhava em permanecer na Europa, onde defendeu clubes de Portugal, Espanha e Inglaterra. Entretanto, encontra dificuldades para seguir no continente, conforme apurado pela Goal.

O atacante está sem clube desde o fim do ano passado, quando rescindiu o seu compromisso com o Atlético de Madrid, e procura uma nova equipe. O estafe do jogador, liderado por agentes estrangeiros, buscou ofertas que o agradassem na Europa, mas não houve um projeto que o convencesse a assinar um novo vínculo.

Em meio às dificuldades para seguir na Europa, Diego Costa foi procurado pelo Atlético-MG. O diretor de futebol Rodrigo Caetano conversa com intermediários a fim de acertar uma possível contratação do centroavante para o elenco comandado por Cuca. A informação foi inicialmente publicada pelo GE e confirmada pela Goal.

O grande empecilho, neste momento, é a questão financeira. O Galo vive momento de dificuldade, com uma dívida que supera R$ 1,2 bilhão, mas conta com o aporte de investidores para a busca por reforços no mercado da bola. A intenção é que o novo reforço chegue apenas com salários pagos, sem necessidade de aquisição de direitos econômicos.

Diego Costa pleiteia salários de R$ 2 milhões por mês em um novo clube. Os valores são superiores ao que recebe Hulk pelo clube. O atacante, um dos destaques do time mineiro, tem a maior remuneração do plantel. Ele recebe R$ 16.075.280,00 anuais em seu acordo na Cidade do Galo. O argentino Nacho Fernández fatura R$ 14.114.880,00 por temporada em seu compromisso com o clube de Belo Horizonte e ocupa a segunda posição na lista de remunerações.

As tratativas para uma volta de Diego Costa ao Brasil são conduzidas por Giuliano Bertolucci. O empresário tem autorização para conversar sobre o retorno do atacante ao seu país natal. Ele é quem discute a situação com o departamento de futebol do Galo.