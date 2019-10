Diego Costa marca, enterra 'maldição', mas Atlético só empata com o Valencia

Último gol do atacante no Wanda Metropolitano tinha sido apenas na temporada passada, contra o Barcelona

Diego Costa finalmente voltou a marcar um gol no Wanda Metropolitano, casa do . Nesse sábado (19), o artilheiro abriu o placar do jogo contra o , mas faltando menos de 10 minutos para o final da partida, os Morcegos empataram. O camisa 19 do time colchonero não balançava as redes em sua casa há quase um ano.

O jogador brasileiro naturalizado espanhol marcou o primeiro gol da partida de pênalti aos 36 minutos do primeiro tempo. Dessa forma, ele acabou com a 'maldição' que o acompanhava. A última vez que tinha estufado as redes do Wanda Metropolitano, foi no empate em 1 a 1 com o , na temporada passada, mais precisamente em 24 de novembro de 2018.

Com o tento anotado, Costa se igualou a Fernando Torres com sete gols no novo estádio do Atleti. Ele é o terceiro no quesito, com Griezmann (29) e Correa (9) à frente dele.

Nessa temporada, porém, o atleta descendente de Lagarto, no Sergipe, tem apenas dois gols em nove jogos, contando LaLiga e .

Ainda assim, o time de 'Cholo' Simeone apenas empatou, pois Dani Parejo fez o gol que colocou o placar em igualdade a menos de 10 minutos do fim do duelo.