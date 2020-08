Diego Costa está de saída do Atlético: falta achar um interessado na compra

O atacante não conseguiu repetir o sucesso da primeira passagem e deve ser negociado antes que possa sair de graça, em 2021

Desde que voltou ao , Diego Costa não teve o mesmo sucesso de sua primeira passagem, antes de passar três temporadas no . Sem o aproveitamento de antes, o Atleti, conforme apurado pela Goal, pretende negociar o atacante.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em sua primeira passagem pelo Atlético, Diego Costa foi um dos talismãs da boa campanha do título espanhol e da final da Liga dos Campeões. À época, considerado como um dos melhores atacantes do mundo, trocou os Rojiblancos pela Chelsea.

Mais times

Foto: Getty

Três temporadas depois, Diego voltou ao Atleti, mas não no mesmo ritmo de sua primeira passagem. Foram apenas 17 gols marcados em 83 partidas disputadas. Sem o brilho de antes, mesmo com as oportunidades dadas por Diego Simeone, os espanhóis estão procurando interessados em contratar o atacante, ainda mais com o término do vínculo se aproximando.

Conforme apurado pela Goal, Diego foi oferecido a times da , , e , e até uma volta ao não foi descartada, assim como negócios com , e Qatar. O agente do jogador vem trabalhando junto com o clube para achar o melhor destino para o atacante, mas nenhum interesse foi formalizado por enquanto.

A baixa produtividade recente do atleta e a crise financeira no mundo do futebol provocada pela pandemia de coronavírus Covid-19, no entanto, podem atrapalhar a transferência, que envolve altos valores, ainda mais para o mercado asiático, que tem altas taxas de impostos para a contratação jogadores vindos do futebol estrangeiro.

Mais artigos abaixo

Mas a ideia do Atlético segue sendo vender o jogador de 31 anos, que, em final de contrato, pode deixar o clube de graça em 2021, portanto esta seria a chance de lucrar com a saída de Diego.

Somando as duas passagens pelo time do Wanda Metropolitano, Diego tem 82 gols marcados em 208 jogo disputados, além dos seis títulos dos quais participou, fora o vice da Champions de 2013/14.