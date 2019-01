Diego Alves critica antiga diretoria do Flamengo e diz que sua história foi distorcida

Goleiro foi pivô de uma confusão que criou um mau clima na Gávea durante a passagem de Dorival Júnior

O goleiro Diego Alves se pronunciou pela primeira vez após os incidentes que ocorreram no final de 2018, quando uma história de que o arqueiro teria se recusado a viajar com a equipe devido à presença de César no gol do Flamengo circulou com grande força. O atleta criticou a antiga diretoria rubro-negra e disse que a história foi distorcida e o caso foi mal gerido. Para o atleta, a confusão foi obra da diretoria para desviar o foco da venda de Lucas Paquetá.

"Fiquei 3 meses sem falar, respeitei o clube e meus companheiros. Não tive nenhum problema com nenhum companheiro. Muito fácil ser criticado por alguma coisa que chega por uma informação privilegiada de alguém. Vocês sabem muito bem quem é da diretoria passada. Desviaram o foco da venda do Paquetá para mim", disparou o arqueiro.

"Em nenhum momento quero a titularidade assegurada. Na Europa sempre teve revezamento Em três meses falaram inverdades, denegriram minha carreira, atingiram minha família. Durante três meses, a primeira ligação que recebi do clube foi das pessoas que estão aqui hoje. Tive uma conversa franca com o Dorival antes dele ir. Aí tive ainda mais certeza que quem fez essa coisa suja estava tentando denigrir minha imagem. Recebi porrada de tudo quanto é lado, de pessoas que nem me conhecem", afirmou Alves.

(Foto: Gilvan de Souza/Divulgação/Flamengo)

Ele se defendeu e disse que é profissional o suficiente para nunca se negar a viajar por causa de ser ou não titular. Ainda rasgou elogios a César e disse que conversou com o atleta para esclarecer a situação.

"Nunca recusei uma viagem na minha vida. Sou profissional. O clube está acima de qualquer jogador. Com toda tranquilidade do mundo nunca me recusei a viajar. Nunca tinha passado por isso. Levaram a notícia completamente distorcida. Ninguém sabe o que acontece aqui dentro. César é um menino maravilhoso. Feliz que ele correspondeu. Fla tem que dar valor à base. Não se ganha no grito. Nunca exigi nada. No meu contrato não diz que devo ser titular. Conversei com Cesar e com todo elenco", disse o arqueiro de 33 anos.