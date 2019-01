Diego acerta permanência no Flamengo até dezembro de 2020, afirma portal

O meio-campista foi aclamado pela torcida, que pedia o seu "fico" das arquibancadas do Maracanã

Diego, meio-campista do Flamengo, chegou a um acordo com o clube para renovar seu contrato até dezembro de 2020, segundo relatou o portal Globo Esporte. O pai e empresário do camisa 10, Djair Cunha, é esperado no Rio de Janeiro para assinar a renovação junto ao jogador nesta semana.

“Sim, está encaminhado. Estamos alinhando alguns pontos para podermos finalizar esse assunto. Nessa semana vamos finalizar isso, se Deus quiser, dessa semana não passa”, disse Cunha.

Durante a vitória por 2 a 1 da equipe Rubro-Negra sobre o Bangu no Campeonaro Carioca, neste último domingo (20), a torcida pedia para Diego ficar. O meia foi autor do primeiro gol do Fla, de pênalti.

A expectativa é que o pai de Diego chegue até quinta-feira (24) ao Ninho do Ururbu para uma definição com o clube.

O contrato do meia está válido até 31 de julho deste ano e desde o início das negociações, Diego deixou claro que sua intenção era renovar o contrato, apesar de ter recebido uma proposta do Orlando City por três anos.