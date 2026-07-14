Didier Deschamps questiona seriamente o nível da arbitragem após a derrota esmagadora da França para a Espanha

Didier Deschamps fez críticas ao árbitro Iván Barton após a derrota praticamente inevitável da França para a Espanha (0 a 2). O técnico questionou em voz alta, após a semifinal da Copa do Mundo, se o árbitro de El Salvador possuía o nível necessário para apitar uma semifinal da Copa do Mundo.

Barton teve alguns momentos marcantes durante a partida. Por exemplo, na fase inicial, ele esqueceu seu apito; deixou de dar um cartão a Michael Olise por uma entrada violenta no tornozelo de Rodri; e, pouco antes do intervalo, marcou uma falta a favor da França, que, por motivos não totalmente claros, ele imediatamente anulou.

“É claro que há uma grande decepção”, disse Deschamps à M6. “Os jogadores estão arrasados, pois tínhamos grandes ambições. No entanto, precisamos ser realistas e reconhecer que hoje, tecnicamente, ficamos aquém do esperado contra uma equipe que sabia o que estava fazendo. A culpa é principalmente nossa.”

Deschamps então muda repentinamente o foco para Barton. “Vou fazer uma pergunta, e não vou responder a ela: o árbitro é realmente bom o suficiente para apitar uma semifinal da Copa do Mundo? Não digo isso porque perdemos hoje, mas houve certas situações... Muitas vezes desfavoráveis para nós.”

“Mas a principal razão da eliminação é que nosso desempenho ficou um pouco abaixo do esperado e fomos menos perigosos no ataque do que poderíamos ter sido”, continua Deschamps. “Cometemos alguns erros técnicos e perdemos passes que poderiam ter gerado chances.”

“Temos que aceitar, este é o nível mais alto. Mesmo que doa. Era o último obstáculo antes da final, mas agora vamos disputar a partida pelo terceiro lugar. Vamos simplesmente jogar essa partida; isso não diminui em nada o que conquistamos. Mas, neste jogo, a Espanha mostrou algo a mais”, afirmou Deschamps.

Com a derrota, a era de Deschamps chega ao fim em tom melancólico. O técnico levou a França ao título mundial em 2018 e, quatro anos depois, à final da Copa do Mundo, que foi perdida para a Argentina após uma partida de tirar o fôlego e na disputa de pênaltis. Após a partida pelo terceiro lugar no sábado contra a Argentina ou a Inglaterra, Deschamps será substituído por Zinédine Zidane.