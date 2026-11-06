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Didier Deschamps queria assumir o comando do Real Madrid neste verão, mas o clube espanhol optou por contratar Jose Mourinho. O ex-técnico da França agora avalia suas opções em meio a relatos de interesse do Manchester United, que vive má fase, e da Juventus.

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Sem conseguir o cargo no Real Madrid

Deschamps encerrou seus notáveis 14 anos como técnico da França em julho, após uma emocionante derrota por 6 a 4 para a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. Aos 58 anos, ele está descansando enquanto aguarda o surgimento de um novo desafio empolgante.

No entanto, o campeão mundial poderia ter voltado a trabalhar como técnico quase imediatamente. Segundo o Foot Mercato, Deschamps tinha grande interesse em assumir o Real Madrid. Ele queria substituir Alvaro Arbeloa na capital espanhola após o fim da Copa do Mundo. No fim, o Real Madrid decidiu contratar Mourinho para o cargo.

Um ambiente ideal na capital espanhola

O Real Madrid teria sido um destino ideal para Deschamps pelo enorme prestígio do clube. O ambiente também seria familiar para o técnico francês. Deschamps já fala espanhol fluentemente, depois de ter passado um ano jogando pelo Valencia na temporada 2000-01.

Além disso, a mudança o teria reunido com vários jogadores que comandou na seleção. O elenco atual do Real Madrid conta com uma forte presença de franceses. Deschamps teria se juntado a Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy e Ibrahima Konate no Santiago Bernabeu.

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Manchester United faz contato para preencher vaga

Apesar de não ter conseguido o cargo no Real Madrid, o ex-técnico da França continua muito cobiçado no mercado de treinadores. A mesma reportagem afirma que o Manchester United já entrou em contato com Deschamps para saber se ele está disponível.

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O clube da Premier League está avaliando opções no mercado, enquanto o atual técnico Michael Carrick segue sob enorme pressão em Old Trafford. O Manchester United vê o experiente francês como uma possível solução para suas dificuldades persistentes. No entanto, segundo informações, Deschamps não está entusiasmado com a possibilidade de se mudar para o norte da Inglaterra. Aos 58 anos, ele está disposto a ouvir propostas, mas não tem pressa para assumir seu próximo cargo como técnico.

À espera da oportunidade certa na Europa

Deschamps está disposto a ter paciência enquanto avalia suas opções para o futuro. O experiente treinador pode até esperar até o próximo verão antes de retomar oficialmente a carreira.

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Além do Manchester United, Deschamps também tem sido fortemente associado à Juventus nos últimos dias. Segundo informações, o clube italiano considera encerrar o vínculo com o técnico Luciano Spalletti em breve. Por enquanto, Deschamps continuará acompanhando o cenário das principais ligas europeias. Ele segue bem posicionado para conseguir um cargo de destaque quando a oportunidade certa finalmente surgir.