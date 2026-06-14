Didier Deschamps dá o alarme na França pouco antes do início da Copa do Mundo: “Os sinais de alarme estão soando”

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, alerta para o risco de sobrecarregamento dos jogadores. Em entrevista ao WELT am SONNTAG, o francês afirma que o calendário cada vez mais lotado do futebol está começando a cobrar seu preço. Segundo Deschamps, a ampliação da Copa do Mundo também não ajuda nessa questão.

Deschamps dá, assim, o alarme. “Os sinais de alarme já vêm soando há algum tempo. O calendário sempre foi sobrecarregado para um jogador de ponta, mas agora há ainda mais partidas”, adverte ele.

A Copa do Mundo de 2026 traz uma novidade: pela primeira vez, a fase final será disputada por 48 seleções. Além disso, agora também há mais partidas na Liga dos Campeões. “O risco de esgotamento não pode ser ignorado.”

Segundo o francês, essa carga crescente é sentida de várias maneiras. “Os períodos de recuperação dos jogadores estão ficando mais curtos, assim como os períodos de preparação para um torneio”, avalia Deschamps.

“Hoje em dia, é possível calcular o nível de cansaço físico de um jogador. O que, no entanto, não é mensurável: como está o estado mental de um jogador? E isso desempenha um papel importante no futebol”, continua o técnico da seleção francesa.

Deschamps também espera desafios durante a Copa do Mundo. “Nesta Copa do Mundo, teremos que superar novamente fases com muitos contratempos”, diz ele, referindo-se às viagens e às temperaturas durante o torneio. “Por exemplo, devido às condições climáticas e às muitas viagens por grandes distâncias.”

A França estreia na Copa do Mundo no dia 16 de junho. A equipe de Deschamps enfrentará o Senegal em Nova Jersey.