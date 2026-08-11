A escalação do NEC para o jogo de volta da fase preliminar da Liga dos Campeões está definida. Philippe Sandler está em condições físicas suficientes e começa entre os titulares contra o Olympiakos. Segundo a UEFA, Dusan Tadic inicia centralizado no meio-campo, embora a Ziggo Sport e o Voetbalzone apontem Noé Lebreton nessa posição. De qualquer forma, Dick Schreuder opta por uma escalação muito ofensiva, já que o volante Jamiro Monteiro foi mandado para o banco (por sobrecarga física). A partida começa às 19h30 e terá transmissão ao vivo pela Ziggo Sport 1.

No gol, Gonzalo Crettaz espera, assim como na semana passada, não ser vazado (0 a 0). Para isso, conta com a ajuda de sua defesa com três homens, formada por Tobias Storm, Sandler e Deveron Fonville. Sandler não treinou com o grupo na segunda-feira, mas isso foi principalmente por precaução.

No meio-campo, Sami Ouaissa deve ser o responsável pela criatividade pelo lado direito, enquanto Clement Bischoff, que vive um excelente início de temporada, poderá mostrar seu talento pelo lado esquerdo.

Darko Nejasmic e Noé Lebreton atuam centralizados no meio-campo. Schreuder está muito satisfeito com Monteiro, mas deixa o cabo-verdiano no banco para evitar sobrecarga física no recém-chegado.

Tjaronn Chery e Tadic aparecem como 'camisas 10', encarregados dos passes em profundidade em direção ao atacante Linssen, que no fim de semana, contra o Telstar, precisou se contentar com um papel de reserva, mas agora retorna ao time titular.

Aliás, Bram Nuytinck está de volta aos relacionados do NEC. O zagueiro de 36 anos se recuperou da lesão no tornozelo que sofreu em abril e começa no banco.

O vencedor deste duelo em dois jogos enfrentará, nos playoffs da Liga dos Campeões, o vencedor de FK Bodø/Glimt x Union Sint-Gillis. Após um fim de jogo espetacular na Bélgica, a partida de ida terminou em 3 a 3.

Escalação do NEC: Crettaz; Storm, Sandler, Fonville; Ouaissa, Nejasmic, Lebreton, Bischoff; Chery, Tadic; Linssen.

Escalação do Olympiakos: Popovic; Rodinei, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Dani García, Hezze; Gelson Martins, Gustavo Sá, João Silva, El Kaabi.