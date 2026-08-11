O técnico do NEC, Dick Schreuder, era compreensivelmente um homem satisfeito após a vitória por 2 a 1 sobre o Olympiakos na fase preliminar da Champions League. Emre Mor fez o gol da vitória no Goffertstadion, e isso apesar de o turco ter tido uma entrada em campo extremamente infeliz.

Mor começou no banco do NEC, onde o técnico Dick Schreuder foi obrigado a fazer duas substituições ainda no primeiro tempo. Pouco antes de Brayann Pereira entrar em campo no lugar de Philippe Sandler, Mor substituiu o lesionado Sami Ouaissa.

Mor precisou se aprontar rapidamente para entrar no jogo, mas isso não deu certo. Seu brinco estava bem preso, e levou 2 minutos e 49 segundos até que ele realmente pudesse entrar em campo.

Após a partida, o jogador criativo explicou que não usa o brinco para ficar bonito, mas porque isso o ajuda a dormir. Além disso, ele achou que poderia cobrir o brinco com esparadrapo, mas isso não foi permitido.

Por isso, Mor arrancou o brinco, o que resultou em uma orelha ensanguentada. Schreuder estava visivelmente furioso durante esses quase três minutos e soltou alguns palavrões antes de Mor entrar em campo.

Em entrevista à Ziggo Sport , Schreuder reconheceu que perdeu a paciência e quase mandou Mor de volta para o banco. "No fim, sim. Eu sempre sou honesto, eles também sabem disso. Eu mesmo arrancaria aquilo (o brinco, nota da redação)."

"Essas são coisas.... Na semana passada ele pôde jogar com um curativo em cima", diz Schreuder, que então vê imagens de si mesmo. "Eu fico completamente louco! Talvez isso também não seja bom, mas faz parte."

"Já estamos jogando há dois ou três minutos, mas neste nível isso é obviamente terrível. Ele ainda compensou um pouquinho", diz Schreuder com um sorriso, "mas esse tipo de coisa precisa ser melhor."