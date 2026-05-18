Dick Advocaat divulga a convocação de Curaçao para a Copa do Mundo, repleta de jogadores holandeses

Dick Advocaat divulgou a lista de 26 convocados de Curaçao para a Copa do Mundo de 2026. No total, oito desses jogadores atuam atualmente na Eredivisie, mas muitos outros nomes já passaram pela Holanda.

Tyrick Bodak (Telstar), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (N.E.C.), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Juninho Bacuna (FC Volendam), Tyrese Noslin (Telstar) e Brandley Kuwas (FC Volendam) são os jogadores da Eredivisie que integram a seleção de Advocaat.

Além disso, com Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Roshon van Eijma (RKC), Kevin Felida (FC Den Bosch) e Godfried Romeratoe (RKC), quatro jogadores da Keuken Kampioen Divisie também fazem parte do grupo. Além disso, vemos ainda muito mais contribuições (semi-)holandesas.

Recentemente, houve muita agitação em torno da seleção nacional de Curaçao. Fred Rutten, que substituiu Advocaat quando este decidiu ficar ao lado de sua filha doente, renunciou após afirmar que não havia mais um “clima de trabalho produtivo” para ele.

Em pouco tempo, Advocaat foi recontratado, mas a maneira como tudo isso aconteceu não agradou ao assessor de imprensa Kees Jansma. Ele também decidiu se demitir e já foi substituído por Vincent Schildkamp.

Curaçao enfrenta uma tarefa extremamente difícil no próximo verão. A equipe foi sorteada no Grupo E da Copa do Mundo, com Alemanha, Equador e Costa do Marfim como adversários.

A seleção completa de Curaçao:

Goleiros: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC)

Defesa: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon van Eijma (RKC), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (N.E.C.), Juriën Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Meio-campistas: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir FK), Livano Comenencia (FC Zürich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherham), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Romeratoe (RKC)

Atacantes: Jeremy Antonisse (Kifisia), Sontje Hansen (Middlesbrough), Tahith Chong (Sheffield United), Brandley Kuwas (FC Volendam), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren), Kenji Gorré (Maccabi Haifa)