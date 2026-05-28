Dick Advocaat deixou uma mensagem contundente para Johan Derksen durante a coletiva de imprensa

Segundo Dick Advocaat, foi o próprio Fred Rutten quem se demitiu da seleção de Curaçao, conforme afirmou o técnico em uma coletiva de imprensa na véspera da Copa do Mundo.

Advocaat levou a ilha à classificação para a Copa do Mundo na América do Norte, mas então aconteceu uma tragédia. Sua filha adoeceu e, por isso, ele se afastou do cargo de técnico.

Curaçao decidiu então nomear Rutten como substituto, mas, de repente, Advocaat voltou a se colocar à disposição na mídia, o que levou Rutten a decidir se afastar.

“A federação me convidou. É assim que as coisas funcionam. Coisas acontecem. Para uns é bom, para outros nem tanto. Na minha opinião, é sempre assim”, ele começa.





“Não hesitei em voltar quando me chamaram. Por alguma razão, algo se quebrou (com Rutten, red.), o que o levou a decidir não aceitar”, continua Advocaat.

“Os jogadores estão um pouco incomodados, mas foi o próprio Fred que tomou a decisão. Então, a quem você vai culpar?”, conclui o Pequeno General.

Advocaat também aborda a briga com Johan Derksen. O “Bigode” disse recentemente no VI que Advocaat usou a situação da filha como desculpa para não continuar. Em resposta, Advocaat decidiu não dar mais entrevistas à SBS.

“Tenho um bom relacionamento com o Johan, mas ele foi longe demais com isso. Não falei com ele sobre o assunto, e nem preciso. Desculpas agora são tarde demais.”







