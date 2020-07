Dicas para apostar na Premier League e no Mexicano: uma 'barbada' e um desafio

Jogo do Manchester City na última rodada da Premier League e estreia do Cruz Azul no México são as partidas da vez

A parte mais bacana desse nosso espaço aqui é receber o retorno de vocês sobre seus lucros a cada rodada. E pela quarta semana consecutiva quem seguiu minhas dicas teve "Green". Então, não vamos baixar a régua e bora seguir no pique.

Esta semana temos um jogo "barbadinha" e um mais arriscado. Vamos analisar o jogo da última rodada da Premier League entre Manchester City e Norwich, com transmissão do DAZN no domingo, às 12h. O outro jogo é da primeira rodada do Guard1anes, a volta da Liga MX, entre Cruz Azul e Santos Laguna, também com transmissão do DAZN, neste sábado, às 23h.

Existe chance de zebra?

Futebol é caótico e aleatório, e claro que sempre há surpresas. Mas é muito pouco provável que o consiga surpreender o City em Manchester. Alguns jogadores querem bater recordes e mostrar serviço, como De Bruyne, Sterling e Foden. Com a eliminação da FA Cup, os Citizens pretendem encerrar por cima.

É que jogando em casa o time de Guardiola melhora em quase tudo. Aumenta sua média de Gols Esperados de 2.6 para 2.8xG e de Gols Marcados de 2.6 para 2.9. Mesmo mantendo a média de 14% de probabilidade de gol por finalização, o fato é que o City em casa é demolidor.

Vindo de nove derrotas seguidas, os Canaries sofreram demais nessa temporada. E mesmo mantendo sua média de intensidade defensiva (5.2 ppda), todos os seus valores caem como visitante. Sem falar que o time de Daniel Farke não conseguiu marcar nenhum gol de contra-ataque fora de casa ainda.

As probabilidades são todas para o City, com 89% de vitória. Empate tem 8% e o Norwich apenas 6%. Quer um lucro fácil? Vá no back no Over 0.5 no HT que tem 75% de probabilidade.

Viva , cabrones!

A volta do futebol no México tem um detalhe interessante: pela nona vez, a Liga MX assume um "nome fantasia". Será a liga "Guard1anes" para homenagear a todos os profissionais da saúde que estão trabalhando na pandemia do Covid-19. Belo gesto.

O vem melhor preparado, pois além de ter finalizado o Torneio Clausura 2020 na liderança, foi campeão da Copa GNP, torneio preparatório. Já o Laguna estava fazendo um excelente campeonato antes da pandemia e tem o quinto elenco mais caro do país. Promessa de jogão.

Pegando as médias das cinco partidas de cada um no Clausura, como mandante e visitante, podemos projetar uma leve vantagem dos Cementeros. O time de Roberto Siboldi faz mais gols do que se espera em casa, média de 1.6xG e 2.6 gols marcados. Além de ter nas jogadas de bola parada uma força a mais.

Já a equipe de Guillermo Almada mostrou certa fragilidade de visitante, contrastando com seu futebol vistoso ao jogar em casa. Termina sofrendo mais gols do que esperado na média: 1.67xGA para 1.8 gol sofrido. Mas mantém uma excelente média de intensidade defensiva com 4.7 ppda.

As probabilidades apontam a 48% vitória do Cruz Azul, 26% empate e 26% vitória dos Verdiblancos. Minha dica é ir no back ao Over 1.5 que tem 59% de probabilidade.