Dicas para apostar em Corinthians x Internacional e Palmeiras x Atlético-MG

Corinthians tenta se recuperar, enquanto Galo e Palmeiras duelam na parte de cima da tabela; confira boas apostas para a 19ª rodada do Brasileirão

Estamos entrando em novembro e já vai começar o segundo turno do Brasileirão mais atípico de todos os tempos. A pandemia está assolando os clubes com jogos empilhados e muitos problemas na parte física e recuperação dos atletas. Sem falar na falta da torcida nos estádios, que muda muito a pressão e o anímico do jogo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mesmo dentro desse panorama tão diferente, aqui na GOAL.COM você sempre encontrou as melhores dicas para seus investimentos esportivos, e conseguimos até aqui 15 semanas de lucratividade. Vamos seguir a pegada para Corinthians x Internacional neste sábado às 19h e para Palmeiras x Atlético-MG no domingo às 17h.

Mais times

Campeão do turno? Melhor chance para recuperação!

Esse pensamento deve ser o do time de Vagner Mancini, que teve uma derrota de pouco futebol contra o América-MG pela Copa do Brasil, e para evitar um namoro com o Z4, precisa vencer. E para isso, enfrentar ao provável campeão do turno seria um prato cheio, correto? Mais ou menos.

O Inter de Coudet é um dos times mais intensos sem a bola do campeonato, com a média de 5.7 PPDA, sendo que sofre MENOS gols do que esperado (média de 0.9xGA para 0.8 gol sofrido). Ofensivamente é muito forte, com média de 14% de probabilidade de gol por finalização e tendo 40% dos seus gols marcados em ataques posicionais (média 0.6/jogo).

Desde sua estréia, Mancini ainda não conseguiu dar um padrão ao Timão. Com média de 1.1 gol marcado para 1.1 esperado (xG), o aproveita suas poucas chances. Mas a baixa intensidade sem a bola (7 PPDA) e a média de apenas 0.3 gol marcado em contra ataques por jogo, mostra um time pouco competitivo.

Por isso, as probabilidades apontam 33% vitória do Corinthians, 27% empate e 40% do Inter. Minha dica é ir no Back ao Over 1.5 que tem 78% de probabilidade.

Porco e querendo chegar mais longe

Duas equipes super competitivas e que jogam bem tanto de mandante como de visitante. O duelo entre e é promessa de um grande jogo. Detalhe que o marcou primeiro como mandante em 50% dos jogos, enquanto o Galo marcou primeiro como visitante em 38% dos jogos.

Com o português Abel Ferreira praticamente acertado como seu novo treinador, o Palmeiras vem de fazer a melhor campanha na Libertadores e com vontade de mais: marca MENOS gols do que esperado (1.2 para 1.67xG) e isso deve melhorar. Detalhe que 50% dos gols marcados foram em ataques posicionais. Time perigoso na construção ofensiva!

Mais artigos abaixo

Mas nesse quesito, o time de Sampaoli é muito forte. A média de probabilidade de gol por finalizacão é de 13%, e com um alto aproveitamento dos contra ataques: média de 0.5 gol marcado por jogo assim (29% do total). Sem a bola, o Galo é muito intenso com média de 5.7 PPDA/jogo. Defende bem e mortal com a bola.

Mesmo assim, o Palmeiras é favorito com 44% de chance de vitória. Empate tem 23% e o Galo tem 33%. Minha dica é o Back ao Over 0.5 no HT que tem 81% de probabilidade.