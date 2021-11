Dicas de apostas para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo – 13ª rodada

Faltam exatamente 375 dias para o início da tão aguardada Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Qatar. Previsto para acontecer entre os meses de novembro e dezembro, esta edição irá provocar uma mudança no calendário do futebol para evitar as altas temperaturas, que chegam a até 50ºC durante o verão no país asiático.

Enquanto isso, as Eliminatórias Sul-Americanas já estão pegando fogo para ver quem estará presente e quem vai assistir ao Mundial pela televisão, caminhando a passos largos para definir seus respectivos representantes.

Nesta semana, teremos jogos importantes na quinta (11) e na sexta-feira (12) válidos pela 13ª rodada das qualificatórias da Conmebol de olho no campeonato do ano que vem.

Aproveitando a oportunidade, vamos a uma análise de cada um dos jogos deste meio de semana.

Equador x Venezuela - Quinta-feira, 11 de Novembro, 18h

Capital do Equador, Quito receberá o encontro entre a seleção local e os venezuelanos, no confronto que está marcado para abrir esta 13ª rodada entre duas equipes em situações completamente opostas no torneio.

O Equador é o 3º colocado com 17 pontos, e depende apenas de suas próprias forças para se classificar, enquanto a Venezuela, na 10ª e última posição, com apenas 7 pontos, corre atrás de um milagre na esperança de, quem sabe, beliscar uma vaga na repescagem.

Apesar de tudo, a Venezuela se deu melhor no confronto do primeiro turno, aproveitando muito bem seu mando de campo para vencer por 2 a 1, de virada. Mas a regularidade não é exatamente o ponto forte da equipe vinotinto, que perdeu seis dos últimos sete jogos oficiais que disputou neste ano.

Dessa forma, o mais ‘prudente” aqui é uma aposta em favor de ‘La Tricolor’, como é carinhosamente chamada a seleção equatoriana, que ostenta o segundo melhor ataque da competição sob o comando do técnico Gustavo Alfaro, com 20 gols em somente 12 jogos, ficando atrás apenas do Brasil.

Assim, o Equador reúne condições de sobra para cumprir este pequeno handicap asiático de -1 contra a Venezuela, confiando numa vitória firme dos mandantes, tendo a segurança de reembolsar o valor apostado em caso de qualquer triunfo por somente 1 gol de diferença.

Aposta: Equador -1

Paraguai x Chile - Quinta-feira, 11 de Novembro, 20h

Ao final da partida entre Equador e Venezuela se inicia um embate tecnicamente bem equilibrado entre paraguaios e chilenos, que não fazem boas campanhas e chegam pressionados para tentar entrar na zona de classificação ao Mundial.

Este duelo entre Paraguai e Chile será disputado no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, capital paraguaia.

Os donos da casa figuram em 8º lugar com 12 pontos, enquanto os visitantes estão na 6ª posição, com apenas um ponto acima de seu adversário na rodada.

O Paraguai vinha numa boa sequência, fazendo frente a equipes mais fortes e somando pontos importantes, mas precisou sair de seu país para enfrentar Bolívia e o próprio Chile pelas rodadas anteriores – e foi aí que o ‘caldo’ azedou: derrotas por 4 a 0 e 2 a 0, respectivamente.

Enquanto o Chile convive com constantes críticas em relação à sua geração vitoriosa, mas atualmente envelhecida, muitos já jogavam a toalha em relação à sua participação na próxima Copa. Mas, com vitórias sobre Paraguai (2 a 0) e Venezuela (3 a 0), ‘La Roja’ ganha novo ânimo para aqueles que serão os compromissos decisivos da disputa.

Quem perder aqui pode se distanciar demais da briga pela classificação e, por isso, o jogo carrega uma carga emocional muito pesada. Com duas equipes muito preocupadas em não cometer erros defensivos, este é um cenário interessante para se apostar no “Menos de 2.5 gols”, seja pela evolução defensiva do Chile, que não sofre gols há mais de 180 minutos, ou pelo péssimo aproveitamento ofensivo do Paraguai, que marcou apenas 9 gols em 12 jogos.

Aposta: Menos de 2.5 gols

Brasil x Colômbia - Quinta-feira, 11 de Novembro, 21h30

Na Neo Química Arena, em São Paulo, Brasil e Colômbia voltam a campo para protagonizar um embate recheado de rivalidade, que vem acumulando jogos decisivos e nervosos nos últimos anos.

Mas a situação atual das duas seleções é completamente oposta.

A Canarinho lidera as eliminatórias de forma invicta, com 10 vitórias e somente 1 empate, alcançando a incrível marca de 31 pontos – quase o dobro dos colombianos, que somam 16 pontos e fazem uma campanha razoável, apenas boa o suficiente para lhe fazer sustentar a última vaga do G-4 atualmente.

Além do ótimo aproveitamento, o time verde e amarelo também ostenta os postos de melhor ataque (26 gols marcados) e melhor defesa (4).

Já os Cafeteros tem conseguido pontuar aos trancos e barrancos, sendo recordista de empates até aqui, com sete igualdades em 12 partidas, e só defendem a quarta posição por possuir um saldo de gols zerado (16 gols marcados e 16 sofridos), enquanto o Uruguai, que vem mais atrás com a mesma pontuação, tem saldo de -3.

Qualquer tropeço colombiano pode custar caro, mas os brasileiros chegam sedentos para superá-los, uma vez que a Colômbia foi a única que lhe tirou pontos nestas Eliminatórias com o empate em 0 a 0, no mês passado.

A expectativa é de que este duelo caminhe na contramão do que vimos em solo colombiano, no forte calor de Barranquilla. A Neo Química Arena oferece melhores condições para as equipes desenvolverem melhor o jogo ofensivo, com ótimos jogadores do meio de campo para frente em ambos os times.

O fato de o técnico Tite vir utilizando estas rodadas restantes para promover maior rotação e realizar alguns testes em sua equipe também beneficia uma aposta no mercado de gols, considerando a vontade dos novatos em mostrar serviço, sem tempo para acomodações.

Aposta: Mais de 2.5 gols

Peru x Bolívia - Quinta-feira, 11 de Novembro, 23h

Peru e Bolívia encerram a noite de jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas, nesta quinta-feira, no tradicional estádio Nacional de Lima, na capital peruana.

A equipe da casa leva certa vantagem técnica e chega com amplo favoritismo nas casas de apostas. No mês passado, porém, foi derrotada pelos próprios bolivianos por 1 a 0, sucumbindo à força da ‘La Verde’ na altitude.

Aliás, enquanto os peruanos somam duas derrotas para Bolívia e Argentina, os bolivianos empilharam triunfos sobre Paraguai e Peru, chegando até mesmo a ultrapassar o Peru na tabela de classificação e alcançando o 7º lugar, com 12 pontos, enquanto o rival tem 11 e amarga a 9ª e penúltima colocação.

Por mais que alguns possam fazer pouco-caso em cima deste duelo, já que não se trata de seleções tão tradicionais no futebol, o embate entre Peru e Bolívia promete pegar fogo – e fazer valer a pena ir dormir na madrugada de quinta para sexta-feira.

Mesmo com suas limitações técnicas, a expectativa é de que protagonizem uma partida equilibrada, movimentada e sem grandes favoritos, com os bolivianos sendo perigosos o bastante para arrancar pontos fora de casa, ou, pelo menos, cumprirem este handicap proposto, evitando um revés por dois ou mais gols de diferença, embalados pela goleada por 4 a 0 sobre o Paraguai.

Aposta: Bolívia +1.5

Uruguai x Argentina - Sexta-feira, 12 de Novembro, 20h

A noite de sexta-feira (12) traz mais um confronto muito tradicional entre duas das maiores seleções do futebol mundial para fechar a rodada.

Uruguaios e argentinos somam um total de seis títulos mundiais, com duas Copas do Mundo para cada lado – sem falar do reconhecimento oficial, por parte da FIFA, das conquistas celestes nos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928 como títulos mundiais.

O jogo entre celestes e albicelestes acontecerá no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, e terá um certo clima de vingança para os donos da casa, que chegam pressionados após duas derrotas seguidas para seus maiores rivais (3 a 0 contra a Argentina, e 4 a 0 contra o Brasil).

Já os hermanos, atuais campeões da Copa América, ostentam 24 jogos de invencibilidade, vivendo uma de suas melhores fases em muito tempo.

No momento, o Uruguai se encontra na zona de repescagem, em 5º lugar, com 16 pontos, enquanto a Argentina disparou com 25 pontos, em 2º lugar, ainda na caça ao líder Brasil, mas muito confortável em seu objetivo principal de se garantir no próximo Mundial.

O jogo em solo argentino, no mês passado, deixou mais do que evidente a superioridade técnica do atual elenco da Argentina em comparação ao time celeste, que chegou a ter o longevo técnico Óscar Tabárez balançando no cargo e pode se ver ainda mais pressionado com um novo revés.

Por ser um duelo decisivo para os donos da casa, que terão o apoio de sua torcida e vivem a obrigação de pontuar, a tendência é que o encontro entre duas seleções, caracterizadas majoritariamente pela “raça” dentro de campo, deve resultar num duelo de poucas chances claras de gol.

Dessa forma, o mercado de “Menos 2.5 gols” surge como uma opção bem interessante de aposta pré-jogo.

Aposta: Menos de 2.5 gols