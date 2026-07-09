Díaz: O mundo inteiro está de olho no Marrocos... e queremos fazer história contra a França

O marroquino Ibrahim Díaz, astro do Real Madrid, afirmou que a seleção de seu país busca fazer história ao enfrentar a França, nesta noite de quinta-feira, no Estádio Gillette, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção do Marrocos sonha em chegar às semifinais da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, após ter alcançado um feito histórico na edição de 2022, ao se tornar a primeira seleção árabe e africana a chegar a essa fase.

A seleção do Marrocos se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 após derrotar o Canadá por 3 a 0 nas oitavas de final e, antes disso, eliminar a Holanda nos pênaltis na fase de 32.

Ibrahim Díaz disse na coletiva de imprensa antes do confronto contra a França: “Acho que demonstramos nossa mentalidade na última partida e do que somos capazes. Essa é a nossa mentalidade, e queremos continuar assim; temos uma partida extremamente importante. Todos querem participar dessas partidas”.

Sobre seus companheiros franceses no Real Madrid, Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni, ele acrescentou, segundo o jornal “Marca”: “Eles são companheiros no Real Madrid, são jogadores incríveis e pessoas maravilhosas. Todos nós queremos vencer, e isso é o mais importante”.

E continuou: “Conversamos e desejamos sorte uns aos outros, mas, como disse antes, o mais importante é o jogo de amanhã, e está claro que todos nós queremos vencer. Amanhã seremos adversários”.

Sobre ter dado quatro assistências na Copa do Mundo, ele explicou: “Estou muito feliz por poder ajudar a equipe, pois a contribuição é sempre importante... mas a equipe é o que mais importa. Sempre assumo essa responsabilidade, estou totalmente preparado e tenho muita confiança no jogo de amanhã. Sei que vamos fazer uma boa partida”.

E continuou: “Temos experiência também, já disputamos algumas partidas importantes... Mas confio nos meus companheiros de equipe. Temos tudo o que precisamos para provar que somos capazes de vencer”.

Díaz falou sobre seu companheiro na seleção marroquina, Achraf Hakimi, dizendo: “Só tenho coisas boas a dizer sobre Hakimi, ele é o nosso capitão... É um prazer jogar com ele, e estou muito feliz por ter me juntado a esta equipe. É uma grande honra termos um jogador como ele”.

Ele continuou: “Estou muito feliz por poder ajudar e ser um dos titulares. Meus companheiros de equipe facilitam muito as coisas. Vamos jogar contra um dos favoritos ao título, porque somos capazes de competir e somos um desses favoritos. Tenho muita confiança na equipe de que as coisas vão ser assim”.

Sobre seu desejo de se tornar o maior criador de gols neste Mundial, o astro do Real Madrid comentou: “O mais importante é a equipe, não me importa se outro jogador marca ou dá uma assistência... Tudo o que quero é vencer. Se eu puder ajudar, ótimo. Mas o mais importante é vencer”.

E continuou: “Para todas as crianças que acreditam que podem se tornar jogadores de futebol… Eu já estive na mesma situação. Para mim, é um sonho estar aqui e jogar na Copa do Mundo. Não deixem de acreditar, porque os sonhos se realizam. E talvez, um dia, vocês estejam aqui”.

E concluiu: “É realmente positivo que o mundo inteiro esteja prestando tanta atenção ao Marrocos. Não somos só nós; o nível das categorias de base é impressionante. Aqueles que estão trilhando seu caminho nessas categorias farão história algum dia. É maravilhoso, e queremos continuar escrevendo história”.



