Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Morocco Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Díaz: O mundo inteiro está de olho no Marrocos... e queremos fazer história contra a França

França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo
B. Diaz
França
Marrocos
EUA

Não deixem de acreditar, pois os sonhos se tornam realidade... Uma mensagem de um jogador do Real Madrid para as crianças

O marroquino Ibrahim Díaz, astro do Real Madrid, afirmou que a seleção de seu país busca fazer história ao enfrentar a França, nesta noite de quinta-feira, no Estádio Gillette, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção do Marrocos sonha em chegar às semifinais da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, após ter alcançado um feito histórico na edição de 2022, ao se tornar a primeira seleção árabe e africana a chegar a essa fase.

A seleção do Marrocos se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 após derrotar o Canadá por 3 a 0 nas oitavas de final e, antes disso, eliminar a Holanda nos pênaltis na fase de 32.

Ibrahim Díaz disse na coletiva de imprensa antes do confronto contra a França: “Acho que demonstramos nossa mentalidade na última partida e do que somos capazes. Essa é a nossa mentalidade, e queremos continuar assim; temos uma partida extremamente importante. Todos querem participar dessas partidas”.

Sobre seus companheiros franceses no Real Madrid, Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni, ele acrescentou, segundo o jornal “Marca”: “Eles são companheiros no Real Madrid, são jogadores incríveis e pessoas maravilhosas. Todos nós queremos vencer, e isso é o mais importante”.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR

E continuou: “Conversamos e desejamos sorte uns aos outros, mas, como disse antes, o mais importante é o jogo de amanhã, e está claro que todos nós queremos vencer. Amanhã seremos adversários”.

Sobre ter dado quatro assistências na Copa do Mundo, ele explicou: “Estou muito feliz por poder ajudar a equipe, pois a contribuição é sempre importante... mas a equipe é o que mais importa. Sempre assumo essa responsabilidade, estou totalmente preparado e tenho muita confiança no jogo de amanhã. Sei que vamos fazer uma boa partida”.

E continuou: “Temos experiência também, já disputamos algumas partidas importantes... Mas confio nos meus companheiros de equipe. Temos tudo o que precisamos para provar que somos capazes de vencer”.

Díaz falou sobre seu companheiro na seleção marroquina, Achraf Hakimi, dizendo: “Só tenho coisas boas a dizer sobre Hakimi, ele é o nosso capitão... É um prazer jogar com ele, e estou muito feliz por ter me juntado a esta equipe. É uma grande honra termos um jogador como ele”.

Ele continuou: “Estou muito feliz por poder ajudar e ser um dos titulares. Meus companheiros de equipe facilitam muito as coisas. Vamos jogar contra um dos favoritos ao título, porque somos capazes de competir e somos um desses favoritos. Tenho muita confiança na equipe de que as coisas vão ser assim”.

Sobre seu desejo de se tornar o maior criador de gols neste Mundial, o astro do Real Madrid comentou: “O mais importante é a equipe, não me importa se outro jogador marca ou dá uma assistência... Tudo o que quero é vencer. Se eu puder ajudar, ótimo. Mas o mais importante é vencer”.

E continuou: “Para todas as crianças que acreditam que podem se tornar jogadores de futebol… Eu já estive na mesma situação. Para mim, é um sonho estar aqui e jogar na Copa do Mundo. Não deixem de acreditar, porque os sonhos se realizam. E talvez, um dia, vocês estejam aqui”.

E concluiu: “É realmente positivo que o mundo inteiro esteja prestando tanta atenção ao Marrocos. Não somos só nós; o nível das categorias de base é impressionante. Aqueles que estão trilhando seu caminho nessas categorias farão história algum dia. É maravilhoso, e queremos continuar escrevendo história”.


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google