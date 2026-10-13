Em uma atitude descrita como provocativa e de enorme desfaçatez, o Manchester City utilizou seus astros para promover um empreendimento residencial de luxo avaliado em 3 bilhões de libras esterlinas na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, apesar da enorme repercussão provocada pelo escândalo de fraude financeira pelo qual o clube foi recentemente condenado por uma comissão independente ligada à Premier League.

Haaland e Guardiola na vitrine

O jornal britânico "The Sun" revelou que o atacante norueguês Erling Haaland, que marcou o gol da vitória sobre o Liverpool por 3 a 0, recebeu uma mansão com vista para a orla no novo empreendimento batizado de "Manchester City Yas Residences", desenvolvido pela empresa Ohana, com o jogador e vários de seus companheiros aparecendo em um vídeo promocional luxuoso do projeto.

Haaland e o técnico Pep Guardiola estiveram entre os principais presentes em uma suntuosa festa de lançamento realizada no Etihad Stadium, onde o vídeo promocional foi exibido para mais de 4 mil personalidades, entre grandes nomes, corretores e autoridades governamentais, em meio a shows de fogos de artifício e apresentações de dança.

Sorrindo na tela, Haaland disse: "Estou muito feliz em anunciar minha entrada no projeto Ohana Manchester City, e seremos vizinhos em Abu Dhabi. Acabei de comprar uma casa, e meu pai também. Por falar nisso, talvez vocês o tenham visto por aí: oi, pai. Vejo vocês em breve, e aproveitem o momento".

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Em seguida, seu pai, Alf-Inge Haaland (53 anos), subiu diretamente ao palco. Os relatos confirmam que Haaland comprou uma vila de cinco quartos por um valor não inferior a 1,9 milhão de libras esterlinas e que, na condição de proprietário do imóvel, ele e o pai recebem automaticamente visto de residência por dez anos nos Emirados.

Entre os outros astros do City que apareceram nos vídeos promocionais estão Phil Foden, Nico O'Reilly e Mateo Kovacic, além do ex-atacante Omar Marmoush. Guardiola, por sua vez, apareceu no papel principal, como embaixador oficial do projeto, afirmando: "Estou feliz em estar aqui, esta é a minha segunda casa".

Momento provocativo após a condenação histórica

O anúncio veio em um momento extremamente delicado para o clube inglês, depois que uma comissão independente formada pela Premier League concluiu que ele inflou artificialmente suas receitas em cerca de 900 milhões de libras esterlinas entre 2009 e 2018, ou seja, apenas um ano após a aquisição do clube pelo Abu Dhabi United Group, de propriedade do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan.

A comissão utilizou a palavra "fictício" oito vezes, apontando que o clube firmou "contratos fictícios" e "recorreu a acordos fictícios". Apesar de ter sido informado das conclusões pela primeira vez em julho passado, o clube recorreu da decisão alegando possuir "provas conclusivas" de sua inocência, e também adotou uma postura agressiva no mercado de transferências do verão, contratando sete jogadores titulares por um custo superior a 450 milhões de libras esterlinas.

O momento escolhido provocou uma onda de indignação. O jornalista esportivo John Paul O'Neill afirmou: "Tudo isso parece extremamente debochado e mostra o desprezo que o clube tem pela investigação. Eles simplesmente ignoram o assunto e dizem: e daí? Vamos seguir como estamos. O objetivo desse investimento gigantesco no City é promover os Emirados Árabes Unidos. É puro negócio, puro marketing".

Mickey Ambrose, ex-jogador de Chelsea e Charlton, acrescentou: "É irônico que o Manchester City venda casas de luxo em Abu Dhabi depois da divulgação das decisões de condenação. Quem disse que trapaceiros não prosperam? Os torcedores devem estar muito decepcionados com tudo isso".



