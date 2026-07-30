Após sua participação na Copa do Mundo com a Colômbia, Luis Diaz, do Bayern de Munique, está atualmente em um período prolongado de férias especiais. Ao que tudo indica, porém, ele ainda não se cansou do futebol. Na madrugada de quinta-feira, Diaz assistiu ao jogo da copa entre seus ex-clubes Junior FC e Barranquilla FC e acabou testemunhando um espetáculo sensacional.

Contexto inicial: o Junior FC é um grande clube tradicional de Barranquilla, atual campeão e a principal referência do futebol da costa caribenha colombiana, de onde Diaz também é. Já o Barranquilla FC, da segunda divisão, é a fábrica de talentos do Junior, fundada em 2004 e, no fim das contas, sua equipe reserva.

Vários jogadores colombianos conhecidos trilharam o caminho por esses dois clubes até o futebol internacional de elite. É o caso, por exemplo, de Carlos Bacca, Teofilo Gutierrez e do próprio Luis Diaz. Depois de passagens por Porto e Liverpool, o ponta esquerda, hoje com 29 anos, acabou chegando ao Bayern de Munique em 2025 por 70 milhões de euros.

Na disputa por pênaltis, o goleiro converte o lance decisivo

Ao contrário da Alemanha, a copa colombiana permite duelos entre equipes com esse tipo de ligação. E, como quis o sorteio, Junior e Barranquilla se enfrentaram logo na primeira rodada da copa desta temporada. Depois de um empate por 2 a 2 no jogo de ida, a equipe reserva esteve por muito tempo à frente por 3 a 2, até que Luis Muriel empatou aos 88 minutos, em cobrança de pênalti por toque de mão. O jogador de 35 anos já atuou pela seleção colombiana e, na Europa, entre outros clubes, por Atalanta Bergamo e Sevilla.

Isso, no entanto, não tirou o enorme azarão dos trilhos, que venceu a disputa por pênaltis na sequência de maneira espetacular. Depois que o goleiro Sebastian Guerra defendeu uma cobrança, seu colega Yesid Garcia, de 20 anos, converteu de cavadinha. O gol decisivo, por fim, saiu dos pés do próprio goleiro Guerra.

Diaz apareceu diversas vezes na transmissão de TV e, por causa do calor tropical, se refrescava nas arquibancadas com um pequeno ventilador de mão. O espetáculo de Barranquilla deve ter representado o desfecho ideal de suas férias em casa. Em 1º de agosto, ele deve embarcar com o Bayern de Munique para a viagem à Ásia.