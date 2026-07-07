Lionel Messi, capitão da seleção argentina, conquistou os títulos da Copa do Mundo masculina e feminina durante o confronto contra a seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia enfrenta a Argentina, daqui a pouco, no estádio de Atlanta, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A escalação titular da seleção argentina contou com a presença de Lionel Messi, sendo esta sua quinta partida na Copa do Mundo de 2026, após ter participado de três partidas como titular e uma como reserva.

Com essa participação, Messi se tornou o jogador com mais partidas disputadas na história da Copa do Mundo, tanto na versão masculina quanto na feminina, com um total de 31 partidas.

“El Pulga” superou a americana Christine Lilly, que disputou 30 partidas pela seleção de seu país na Copa do Mundo Feminina.

Vale lembrar que Messi é o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 20 gols, apenas um gol à frente do astro francês Kylian Mbappé.