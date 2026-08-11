O alemão Jens Wisscher, treinador do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, decidiu contar com a dupla Houssem Aouar e Youssef En-Nesyri no time titular para a primeira partida oficial que disputa à frente dos "Tigres" na nova temporada.

O Al-Ittihad enfrenta o Al-Jazira, nesta terça-feira, no estádio Mohammed bin Zayed, na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, na fase preliminar classificatória para a fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de elite.

Wisscher anunciou a escalação oficial para a partida, que contou com a presença do atacante marroquino Youssef En-Nesyri e do meio-campista argelino Houssem Aouar, apesar de alguns relatos que falavam sobre a falta de convicção do treinador alemão em relação a eles.

O ponta francês Moussa Diaby também esteve entre os titulares, ao lado de En-Nesyri e do ponta holandês Steven Bergwijn, apesar das notícias que o ligam a uma transferência para o clube alemão Bayer Leverkusen neste verão.

No meio-campo, o treinador alemão apostou no recém-chegado do clube espanhol Almería, o senegalês Dion Lopy, ao lado de Aouar, além do jovem jogador Farha Al-Shamrani, diante da evidente escassez numérica nessa posição.

Lopy não foi o único recém-chegado na lista, já que o acompanhou o lateral-esquerdo Fares Abdi, vindo do clube Neom, que atuou ao lado do trio formado pelo português Danilo Pereira, o camaronês Stephane Keller e o sérvio Karlo Simić.

A escalação do Al-Ittihad ficou da seguinte forma: