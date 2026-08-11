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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Diante do Al-Jazira, Fessing inicia a temporada do Al-Ittihad com Awar, Al-Nusairi e as novas contratações

Al-Jazira x Al-Ittihad
Al-Jazira
Al-Ittihad
Liga dos Campeões da Ásia - Eliminatórias
J. Wissing
Y. En-Nesyri
H. Aouar
D. Lopy
F. Abdi
Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita
Alemanha
Marrocos
Argélia
Senegal

O "Decano" busca a classificação asiática

O alemão Jens Wisscher, treinador do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, decidiu contar com a dupla Houssem Aouar e Youssef En-Nesyri no time titular para a primeira partida oficial que disputa à frente dos "Tigres" na nova temporada.

O Al-Ittihad enfrenta o Al-Jazira, nesta terça-feira, no estádio Mohammed bin Zayed, na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, na fase preliminar classificatória para a fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de elite.

Wisscher anunciou a escalação oficial para a partida, que contou com a presença do atacante marroquino Youssef En-Nesyri e do meio-campista argelino Houssem Aouar, apesar de alguns relatos que falavam sobre a falta de convicção do treinador alemão em relação a eles.

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O ponta francês Moussa Diaby também esteve entre os titulares, ao lado de En-Nesyri e do ponta holandês Steven Bergwijn, apesar das notícias que o ligam a uma transferência para o clube alemão Bayer Leverkusen neste verão.

Campeonato Saudita
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT
Al-Kholood crest
Al-Kholood
ALK
Arabian Gulf League
Hatta crest
Hatta
HAT
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ

No meio-campo, o treinador alemão apostou no recém-chegado do clube espanhol Almería, o senegalês Dion Lopy, ao lado de Aouar, além do jovem jogador Farha Al-Shamrani, diante da evidente escassez numérica nessa posição.

Lopy não foi o único recém-chegado na lista, já que o acompanhou o lateral-esquerdo Fares Abdi, vindo do clube Neom, que atuou ao lado do trio formado pelo português Danilo Pereira, o camaronês Stephane Keller e o sérvio Karlo Simić.

A escalação do Al-Ittihad ficou da seguinte forma:

  • Goleiro: Predrag Rajković
  • Defesa: Stephane Keller - Danilo Pereira - Karlo Simić - Fares Abdi
  • Meio-campo: Houssem Aouar - Dion Lopy - Farha Al-Shamrani
  • Ataque: Moussa Diaby - Youssef En-Nesyri - Steven Bergwijn
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