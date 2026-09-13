Messi assumiu a liderança isolada da artilharia da liga norte-americana com 19 gols, à frente do croata Petar Musa, atacante do Dallas, que soma 18 gols, após balançar as redes do Nashville na noite de sábado/madrugada de domingo, mas o Inter Miami ficou apenas no empate (2 a 2) no confronto dos líderes da Conferência Leste.

O candidato a conquistar a Bola de Ouro pela nona vez havia anunciado sua aposentadoria do futebol internacional, no fim de agosto passado, mas, aos 39 anos, ele segue apresentando atuações de destaque na liga norte-americana.

Diante do Nashville, Messi deu a vantagem ao Inter Miami (2 a 1) com um chute de canhota, aos 62 minutos.

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Sobre isso, o técnico interino do Inter Miami, Guillermo Hoyos, disse: "Deus lhe deu este talento. Ele (Messi) é um jogador de tipo único. Não há substituto para ele".

Messi também acertou a trave duas vezes, aos 50 e aos 77 minutos, e seu gol não foi suficiente para dar ao Inter Miami os três pontos, já que o adversário empatou nos acréscimos do segundo tempo.

P.J. Callahan, técnico do Nashville, disse: "Foi uma partida de alto nível, entre dois times muito bons que travaram uma batalha sem trégua".

O Nashville, líder da Conferência Leste com 54 pontos, manteve a diferença de 9 pontos para o Inter Miami, que ocupa a segunda posição.

Desde sua chegada ao Inter Miami em 2023, Lionel Messi marcou 17 gols em 14 partidas contra o Nashville em diferentes competições, tornando-o o time que mais sofreu gols dele nos Estados Unidos, segundo o jornal "L'Équipe"francês.

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