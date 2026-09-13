Messi assumiu a liderança isolada da artilharia da liga norte-americana com 19 gols, ultrapassando o croata Petar Musa, atacante do Dallas, que tem 18 gols, após balançar as redes do Nashville na noite de sábado/madrugada de domingo, mas o Inter Miami ficou apenas no empate (2 a 2) no confronto entre os líderes da Conferência Leste.

O candidato a conquistar a Bola de Ouro pela nona vez havia anunciado sua aposentadoria da carreira internacional no fim de agosto passado, mas segue, aos 39 anos, apresentando atuações de destaque na liga norte-americana.

Diante do Nashville, Messi colocou o Inter Miami em vantagem (2 a 1) com uma finalização em curva de perna esquerda, aos 62 minutos.

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Sobre isso, o técnico interino do Inter Miami, Guillermo Hoyos, disse: "Deus lhe deu esse talento. Ele (Messi) é um jogador único. Não há substituto para ele".

Messi também acertou a trave duas vezes, aos 50 e aos 77 minutos, e seu gol não foi suficiente para dar os três pontos ao Inter Miami, já que o adversário empatou nos acréscimos do segundo tempo.

B.J. Callaghan, técnico do Nashville, disse: "Foi uma partida de alto nível, entre dois times muito bons que travaram uma luta sem trégua".

O Nashville, líder da Conferência Leste com 54 pontos, manteve a diferença de 9 pontos para o Inter Miami, que ocupa a segunda colocação.

Desde que chegou ao Inter Miami em 2023, Lionel Messi marcou 17 gols em 14 partidas contra o Nashville em diferentes competições, tornando-se o time que mais recebeu gols dele nos Estados Unidos, segundo o jornal "L'Équipe"francês.

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