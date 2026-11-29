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As más notícias não param de chegar ao Bayern de Munique. Konrad Laimer provavelmente também não jogará mais neste ano.

Como informou o clube alemão no domingo, Laimer sofreu uma "lesão por luxação de tendão no tornozelo direito" no empate sem gols com o HSV e terá de passar por cirurgia. Segundo o tz/Münchner Merkur, ele ficará afastado por pelo menos três meses.

Laimer entrou em campo em Hamburgo aos 52 minutos no lugar de Lennart Karls, que teve atuação apagada, mas precisou ser substituído aos 87, com fortes dores no pé após sofrer uma pancada.

Após o jogo, o técnico Vincent Kompany já temia o pior. "Não parece bom", disse o belga ao ser questionado sobre o estado de Laimer.

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Depois das rupturas do ligamento da sindesmose de Ismael Saibari e Harry Kane, da ruptura de fibras musculares de Jamal Musiala e da lesão no tendão de Manuel Neuer, o longo afastamento de Laimer é mais uma notícia amarga para o clube alemão em um outono para esquecer.

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Além dos quatro, Alphonso Davies (ruptura de fibras musculares), Michael Olise (contusão) e Serge Gnabry (lesão muscular) também estão fora no momento. Os três, porém, podem voltar a integrar o elenco no próximo jogo da Copa da Alemanha, contra o Hertha BSC. Gnabry e Davies, pelo menos, voltaram a treinar com o grupo na semana passada.

Com tantas lesões, o clube alemão entrou recentemente em uma pequena crise dentro de campo. O 0 a 0 em Hamburgo foi o terceiro jogo seguido sem vitória. Durante a semana, sofreu sua primeira derrota na temporada, por 2 a 1 para o Lille, na Champions League. Poucos dias antes, o Bayern havia empatado em 1 a 1 em casa com o 1. FC Köln e, com isso, perdido não só a liderança da tabela para o BVB, mas também seu principal atacante, Kane, por pelo menos três meses devido a uma lesão grave.

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Debate sobre Musiala também agita o Bayern de Munique

Para piorar, naquela noite também se acirrou um debate que já vinha se desenrolando sobre a disfunção neurológica de Musiala. Em entrevista à Sky, o membro do conselho de supervisão Karl-Heinz Rummenigge expressou claramente grandes dúvidas de que Musiala possa voltar ao nível de desempenho anterior. Ele não apenas levantou a possibilidade de uma revisão do contrato, como praticamente a exigiu caso isso aconteça.

Musiala havia renovado seu contrato de longo prazo com o Bayern de Munique em fevereiro de 2025 e se tornado o jogador mais bem pago do clube, com um novo salário-base estimado em 25 milhões de euros. Desde então, porém, tem sofrido repetidamente com lesões e problemas de saúde.

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Uma grave fratura da fíbula, acompanhada de luxação do tornozelo, no Mundial de Clubes do verão de 2025 marcou o início de uma trajetória trágica de sofrimento que continua até hoje.