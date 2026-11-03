O atacante egípcio Hamza Abdelkarim vive um dia excepcional com o Barcelona, depois de seu nome aparecer nos planos de duas equipes diferentes do clube catalão para o duelo contra o Aston Villa, na terça-feira, em duas competições europeias, já que se prepara para atuar pelo time de base "Juvenil A" na Liga Jovem da UEFA, ao mesmo tempo em que figura na lista do time principal para a partida da Liga dos Campeões da Europa.

O jornal espanhol "Sport" revelou que Hamza Abdelkarim treinou, na segunda-feira, sob o comando do alemão Hansi Flick, durante a última sessão de treinos do time principal, como preparação para o confronto diante do Aston Villa, antes de ter seu nome anunciado na lista da partida.

Ao mesmo tempo, o atacante egípcio havia recebido uma convocação de Pol Planas para reforçar as fileiras do time "Juvenil A" no aguardado duelo contra a equipe inglesa.

Esta situação ganha um caráter excepcional, tendo em vista que Hamza, nascido em 2008, já havia aparecido com o Barcelona Atlètic, além de ter atuado pelo time principal, depois de se juntar ao clube catalão em fevereiro de 2026.

Ele já havia estreado oficialmente sob o comando de Flick em 31 de agosto diante do Rayo Vallecano, antes de registrar sua primeira aparição pelo time reserva durante outubro.

O time de base enfrenta o Aston Villa às 16h no estádio Johan Cruyff, pela Liga Jovem da UEFA, enquanto o time principal recebe seu adversário inglês às 21h no estádio Spotify Camp Nou, pela Liga dos Campeões da Europa, tornando Hamza o centro de uma situação rara dentro do clube, ao figurar nos planos das duas equipes no mesmo dia.

As duas partidas têm grande importância para o Barcelona, já que o time principal ocupa a oitava colocação na Liga dos Campeões da Europa com 6 pontos, contra 9 pontos do Aston Villa, segundo colocado, depois de a equipe inglesa ter vencido seus três primeiros jogos.

Já no âmbito da Liga Jovem da UEFA, o "Juvenil A" ocupa a vigésima colocação com 4 pontos, enquanto o Aston Villa aparece na vigésima sexta posição com 3 pontos, o que confere ao confronto grande importância na corrida pela classificação à próxima fase, e torna o recurso aos serviços do atacante egípcio um reforço importante para as ambições do time de Pol Planas.