Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP
Traduzido por

Dia inesquecível para Hamza Abdelkarim: o atacante egípcio protagoniza feito raro no Barcelona!

Barcelona U19 x Aston Villa U19
Barcelona U19
Aston Villa U19
UEFA Youth League
Barcelona x Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga dos Campeões
H. Abdelkarim
Espanha
England
Egito

Qual é a história?

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

O atacante egípcio Hamza Abdelkarim vive um dia excepcional com o Barcelona, depois de seu nome aparecer nos planos de duas equipes diferentes do clube catalão para o duelo contra o Aston Villa, na terça-feira, em duas competições europeias, já que se prepara para atuar pelo time de base "Juvenil A" na Liga Jovem da UEFA, ao mesmo tempo em que figura na lista do time principal para a partida da Liga dos Campeões da Europa.

O jornal espanhol "Sport" revelou que Hamza Abdelkarim treinou, na segunda-feira, sob o comando do alemão Hansi Flick, durante a última sessão de treinos do time principal, como preparação para o confronto diante do Aston Villa, antes de ter seu nome anunciado na lista da partida.

Ao mesmo tempo, o atacante egípcio havia recebido uma convocação de Pol Planas para reforçar as fileiras do time "Juvenil A" no aguardado duelo contra a equipe inglesa.

Esta situação ganha um caráter excepcional, tendo em vista que Hamza, nascido em 2008, já havia aparecido com o Barcelona Atlètic, além de ter atuado pelo time principal, depois de se juntar ao clube catalão em fevereiro de 2026.

Próximas partidas
BAU

BAU

UEFA Youth League

03 de nov. de 2026

Aston Villa U19

Aston Villa U19

BAR

BAR

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

AVL

AVL

Ele já havia estreado oficialmente sob o comando de Flick em 31 de agosto diante do Rayo Vallecano, antes de registrar sua primeira aparição pelo time reserva durante outubro.

O time de base enfrenta o Aston Villa às 16h no estádio Johan Cruyff, pela Liga Jovem da UEFA, enquanto o time principal recebe seu adversário inglês às 21h no estádio Spotify Camp Nou, pela Liga dos Campeões da Europa, tornando Hamza o centro de uma situação rara dentro do clube, ao figurar nos planos das duas equipes no mesmo dia.

As duas partidas têm grande importância para o Barcelona, já que o time principal ocupa a oitava colocação na Liga dos Campeões da Europa com 6 pontos, contra 9 pontos do Aston Villa, segundo colocado, depois de a equipe inglesa ter vencido seus três primeiros jogos.

Já no âmbito da Liga Jovem da UEFA, o "Juvenil A" ocupa a vigésima colocação com 4 pontos, enquanto o Aston Villa aparece na vigésima sexta posição com 3 pontos, o que confere ao confronto grande importância na corrida pela classificação à próxima fase, e torna o recurso aos serviços do atacante egípcio um reforço importante para as ambições do time de Pol Planas.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google