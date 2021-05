Dia do Botafogo: por que o 16 de maio foi escolhido como homenagem ao clube alvinegro?

Nesta domingo, os torcedores alvinegros comemoram o dia do Fogão. A data festeja o aniversário do ex-jogador Nilton Santos, que completaria 96 anos

Um dos maiores da história e ídolo do Botafogo, Nilton Santos completaria 96 anos neste domingo (16). Por causa da data, neste dia também é comemorado o Dia do Botafogo. O eterno camisa 6, morto em 2013, continua na memória da torcida e do time de coração. Nas redes sociais, o clube e os torcedores celebraram a data.

Nilton Santos fez 723 partidas pelo Botafogo, onde conquistou quatro campeonatos cariocas e dois torneios Rio-São Paulo. Na Seleção, foram 84 partidas e dois títulos mundiais, em 1958 e 1962.

Hoje é o dia do nosso Nilton Santos!6️⃣⭐ O maior lateral esquerdo de todos os tempos, grande revolucionário da posição e recordista de jogos com a #GloriosaCamisa! O Botafogo e o futebol mundial te reverenciam, ídolo! Obrigado por tudo! pic.twitter.com/jKYdUcBcTF — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 16, 2021

A identificação do Nilton Santos com o Glorioso é tão grande, que o 16 de maio se tornou o DIA DO BOTAFOGO!⭐ Então, parabéns a todos os meus escolhidos pelo dia de hoje!🖤



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/jVQyShBPjb — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 16, 2021

Em 5 de Julho de 2007, o "Dia do Botafogo" foi sancionado pelo governo de estado do Rio de Janeiro. A data (16 de maio) foi escolhida em homenagem ao ex-jogador Nilton Santos, nascido em 16 de maio de 1925.