Dia 10 de julho, o mais especial para Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nas seleções

Messi vence a Copa América, seu primeiro título com a Argentina, na mesma data em que CR7 teve sua primeira conquista por Portugal, com a Eurocopa

O que seria de Lionel Messi sem Cristiano Ronaldo e vice-versa. Dois dos maiores jogadores de todos os tempos dominaram o futebol mundial por mais de uma década, estrelando uma das maiores rivalidades da história do esporte, recheada por muitos títulos, glórias, conquistas e disputas. E como se isso não bastasse, o destino ainda reserva algumas coincidências incríveis com os dois craques, e mais uma delas veio neste sábado, dia 10 de julho, certamente uma data mais do que especial para ambos por suas seleções.

Ontem, a Argentina conquistou a Copa América diante do Brasil, por 1 a 0, com gol de Di Maria. Esse foi o primeiro título de Lionel Messi com a seleção, algo que era um verdadeiro fantasma em sua brilhante carreira. Mas o que isso tem a ver com Cristiano Ronaldo?

Foto: Getty Images

CR7, assim como seu rival, conquistou inúmeros títulos e prêmios individuais ao longo dos anos, mas não tinha uma conquista pela seleção de Portugal, o que também lhe rendia muitas críticas.

E o jejum de Ronaldo acabou em 2016, com a conquista da Eurocopa, torneio equivalente à Copa América na Europa, justamente no dia 10 de julho, mesma data de ontem, dia em que Lionel Messi acabou com sua marca negativa com o título continental.

Ou seja, os dois acabaram com as sinas por suas respectivas seleções, com competições equivalentes e na mesma data. Além disso, julho, mês 7, é o número da camisa de Cristiano Ronaldo, e 10, dia das conquistas, é o número que o argentino carrega em suas costas.

Mas essa é apenas mais uma grande coincidência que une a carreira destes dois gênios. Outra, por exemplo, envolve os filhos dos dois. Messi e Ronaldo têm 869 dias de diferença entre suas idades e, por incrível que pareça, Thiago Messi é exatamente 869 dias mais novo que Cristiano Ronaldo Júnior.

Fatos que só aumentam a relação mística entre dois dos maiores de todos os tempos.