Di Maria xingou Fernandinho antes de expulsão na semifinal, diz jornal

Argentino deu um pisão no brasileiro e foi expulso na partida entre City e PSG na terça-feira

O jornal espanhol 'As', da Espanha, revelou um possível áudio que mostra o desentendimento entre o argentino Di Maria e o brasileiro Fernandinho durante o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões entre Manchester City e PSG, na última terça-feira. No áudio é possível ouvir Di Maria insultando o brasileiro após dar um pisão no pé do atleta do City.

"Fernandinho é um filho da p...", teria dito o jogador argentino.

Depois do lance violento com Fernandinho, Di Maria foi expulso pelo árbitro da partida. Antes mesmo do pisão, o argentino por pouco não acertou um soco no volante do Manchester City.

Confusões à parte, Fernandinho comemorou bastante a classificação da equipe inglesa para a grande final da Liga dos Campeões. Na decisão, o City terá pela frente o Chelsea, que nesta quarta eliminou o Real Madrid após um triunfo por 2 a 0.

"Do ponto de vista profissional, talvez tenha sido o maior presente da minha carreira. Principalmente depois de 15 anos na Europa, primeira vez se classificando para uma final de Champions. O resultado de hoje foi o maior presente que recebi", disse Fernandinho na terça em entrevista à TNT Sports.