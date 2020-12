Di Maria vira problema no PSG e contrato acaba nesta temporada

Jogador argentino atravessa uma fase difícil dentro de campo, mas Tuchel diz apoiá-lo. Atleta deve sair de graça do PSG em junho

Após ter a confirmação de que não contará com Neymar nos jogos restantes de 2020, o volta seu olhar para um de seus principais jogadores das últimas temporadas: Ángel Di María. O argentino vive uma má fase dentro de campo e conta com a perspectiva do fim de seu contrato, que expira em junho.

Ángel Di María deve ser um dos titulares no jogo do PSG contra o Lille no jogo desse domingo (20). Mesmo em uma fase ruim nos gramados, Di María parece contar com o apoio do técnico Thomas Tuchel, que falou sobre a situação do argentino em entrevista coletiva.

"Talvez também tenha a ver com a situação com o seu contrato. Não posso dizer se isso influencia mas talvez sim, porque o Ángel [Di María] é uma pessoa emotiva. Foi mais complicado para ele nestas últimas semanas, perdeu umas bolas fáceis, nem sempre foi decisivo. Mas ele tem todo o meu apoio e não vou parar de apoiá-lo", declarou Tuchel em entrevista coletiva na véspera da partida contra o .

Das últimas seis partidas que atuou, Di María deixou o gramado em quatro delas e não tem rendido o esperado. Aos 32 anos, o meia atacante do PSG vê seu tempo no clube parisiense chegar perto do fim.

Com apenas mais seis meses restantes em seu contrato, o jogador da seleção da vê cada dia mais perto o final de sua passagem de quase seis anos pelo time francês.

Na mesma coletiva citada acima, Tuchel disse que "há uma grande possibilidade de que ele [Di María] seja titular" contra o Lille, e então o argentino poderá provar que seu futebol ainda é importante para o PSG.