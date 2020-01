Di María resume: "Messi é o melhor, Neymar é felicidade e CR7 é um monstro"

O argentino, que dividiu vestiário com vários lendas do esporte, comentou sua opinião sobre cada um dos atletas

Quando você joga por , , e está na seleção argentina faz quase dez anos, é natural que divida vestiário com vários craques. Assim, Di María pode se sentir privilegiado: o atleta já jogou junto de Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Ibrahimovic, além de tantos outros craques.

Assim, em entrevista ao TYC Sports, canal de TV argentino, Di María foi encorajado a comentar sua opinião sobre os principais craques com quem dividiu vestiário. E o atacante não teve dúvidas: cravou Lionel Messi como o melhor de todos.

"Leo é o melhor do mundo, de todos. Cristiano é um monstro, e Neymar é felicidade. Zlatan é um personagem, é maluco, dentro de campo é fantástico. Fora dele, é uma grande pessoa. Joguei com Rooney também, outro grande jogador, mas Messi é o melhor. Sem dúvidas," afirmou Di María.

O argentino também falou da expectativa do PSG em vencer a Liga dos Campeões. Com quatro títulos do nos últimos cinco anos, todos sabem: o sonho do clube parisiense é sair campeão da maior competição de clubes da Europa.

"Todos os anos estamos sob pressão para ganhar a Liga dos Campeões, mas ter os melhores jogadores do mundo não é suficiente. Precisamos de sorte, de raça..." explicou Di María.

O PSG retorna aos gramados neste sábado, às 13h30 (de Brasília), diante do , pela . O duelo é válido pela 22ª rodada da competição e deve ser agitado dentro de campo.