Di María é o novo reforço da Juventus e fecha acordo por uma temporada

Astro da seleção argentina aceita acordo da Velha Senhora para até 2023; restam os últimos detalhes para anúncio do atacante no clube italiano

Os últimos obstáculos foram superados: a Juventus colocou um ponto final e arrancou o "sim" definitivo de Angel Di Maria.

"El Fideo" está, portanto, se preparando para virar um novo jogador da Juventus. O argentino, que foi cortejado por muito tempo, aceitou a proposta colocada na mesa pelos empresários da Velha Senhora: ele assinará um contrato de um ano que expira no verão de 2023.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O ex-jogador do PSG - o clube do qual acaba de ser liberado - tinha, na verdade expressado, o desejo de permanecer na Europa por mais uma temporada - a que antecede a Copa do Mundo no Qatar - antes de retornar à sua terra natal, onde passará os últimos anos de sua carreira recheada de títulos.

As partes estão trabalhando arduamente para resolver os detalhes burocráticos finais antes da liberação final, que irá vestir o gracioso atacante de 1988 em preto e branco, em breve, para embelezar o pacote ofensivo à disposição de Massimiliano Allegri.

Depois de ter vestido as camisas do Rosario Central, Benfica, Real Madrid, Manchester United e PSG, o meia-atacante albiceleste, aos 34 anos de idade, prepara-se para seu primeiro contato com a Itália e a Série A.

À sua espera está obviamente a Juve, que, depois de ter conseguido o acordo de Pogba, está pronta para apoiar seu plantel com outro jogador de alto calibre.