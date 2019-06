Di María diz que Argentina é favorita na Copa América: "nós temos Messi"

O meia-atacante também fez críticas ao período em que a Albiceleste esteve sob o comando de Jorge Sampaoli

Di María é um dos veteranos de guerra da seleção argentina, que chega para a de 2019 renovada com novos nomes após a eliminação nas oitavas de final do Mundial de 2018. Aos 31 anos, o meia espera conquistar o seu primeiro título com a equipe principal de seu país e acredita que a simples presença de Lionel Messi dá o favoritismo para a Albiceleste conquistar um título e encerrar um jejum que perdura desde 1993.

Nós somos a seleção argentina e temos Messi. É difícil não ser favorito, mas sabemos que não se ganha apenas por ser a . Hoje em dia tudo está muito equilibrado, se você não dá a vida em campo fica difícil. Para conquistarmos este título, precisaremos nos doar 100% ou mais", afirmou em entrevista ao Olé.

O argentino, atualmente no e que também fez história no , revelou que por pouco não acertou com o especificamente para fazer parceria com Messi. Considerado um dos líderes do elenco atual, Di María foi um dos grandes destaques na campanha do vice-campeonato mundial e só não entrou em campo na decisão contra a por estar lesionado. Já na última campanha, em 2018, o meia credita a campanha ruim especialmente ao péssimo relacionamento dos jogadores com o técnico Jorge Sampaoli – atualmente no .

“Antes da (sob o comando de Sampaoli), era tudo uma bomba-relógio, parecia que a qualquer momento explodia algo e isso também era difícil de lidar. Agora é diferente”, revelou. “Aprendemos muitas coisas. Uma é que a comissão técnica e os jogadores têm de ser uma só pessoa, todos têm de estar unidos. Isso é o principal para alcançar o objetivo. Isso foi vivido com Sabella e com Martino. Ali éramos um grupo unido, não havia problemas com ninguém. Não entre os jogadores. Isso é fundamental”, confidenciou.

A seleção argentina já está em Salvador, na , onde estreia contra a neste sábado (15).