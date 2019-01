Di María culpa Van Gaal pelo seu fracasso no Manchester United: "Houve problemas com o técnico"

Meia-atacante argentino chegou ao Old Trafford em 2014 como a então transferência mais cara da história da Inglaterra

Em 2014, após a Copa do Mundo, Ángel Di Maria chegou ao Manchester United transbordando expectativas. À época ele se tornou o jogador mais caro a se transferir para o futebol britânico. Mesmo assim, sua breve passagem de um ano foi considerada por todos um grande fracasso. Para o argentino, a maior responsabilidade pelo fraco rendimento é de Louis Van Gaal, que também tinha chegado no mesmo período aos Diabos Vermelhos.

"Eu só fiquei um ano. Não foi o melhor período da minha carreira, ou melhor, não me deixaram ter o melhor tempo lá. Houve problemas com o treinador naquela época. Mas graças a Deus, eu pude vir ao PSG para mostrar de novo quem eu sou", falou o meia ao France Bleu.

O jogador de 30 anos tem observado seu ex-time e comentou sobre a grande mudança que Ole Gunnar Solskjaer trouxe à equipe de Manchester. Desde que o norueguês assumiu o comando, foram seis jogos, com seis vitórias, um recorde absoluto que superou o lendário ex-treinador dos Red Devils, Sit Matt Busby.

"Nós ainda temos outras partidas antes de encarar o Manchester [United]. Eles mudaram com seu novo técnico e ainda não perderam nenhuma partida. Eu acho que não começamos muito bem na Champions League, mas acertamos as coisas e terminamos em primeiro no grupo. Agora precisamos pensar em nós mesmos e somente em nós. Se fizermos as coisas bem feitas, tudo vai dar certo", disse Ángel.