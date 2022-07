Dez anos do histórico título da Libertadores: o dia mais triste da vida deste jornalista corintiano

Um dia que não sairá da memória, mas por motivos totalmente lamentáveis para um futuro jornalista esportivo corintiano

Todo jornalista esportivo tem um time. Todo mundo que ingressou na área foi por conta da paixão pelo seu time. Eu também sou um desses e nunca tive a menor intenção de esconder o meu amor pelo Corinthians. Esse poderia ser o começo de uma história clichê sobre amor ao time em uma data histórica, já que, nesta segunda-feira, quatro de julho, se celebra dez anos da conquista da Libertadores da América por parte do Timão.

Diferentemente da grande maioria dos corinthianos, há exatos dez anos eu vivi o dia mais triste da minha vida (até aqui, claro). Um dia que não sairá da memória, mas por motivos totalmente lamentáveis para um futuro jornalista esportivo corinthiano. Como o dia marcado pela mais esperada conquista de seu time poderia ser o “pior dia da vida”? Pois então…

Tudo começa ainda na saída de casa, lá pelas 18h30, com todo mundo ansioso para a grande final da Libertadores. Como toda a campanha daquele título, eu, meu pai Vander, minha irmã Catarina, meu tio Valter e minha prima Tauana partimos rumo ao Pacaembu. Um sentimento estranho, porém, tomou conta do meu pai, que avisou minha mãe que “algo de ruim” aconteceria naquela noite.

Não levamos muito em conta e seguimos nosso ritual em todos jogos daquela campanha: caminho pelo Minhocão, janta no Sujinho e descer a interminável Avenida Angélica perto das 20h. Entramos no Pacaembu, em um clima tenso, como era o de uma final de Libertadores… mas com o aroma de título corinthiano.

O pesadelo, de fato, começa assim que a bola rolou para Corinthians x Boca Juniors. Com mais ou menos cinco minutos de partida, os celulares de meu pai, Valter e Tauana começam a tocar ao mesmo tempo. Obviamente que não seria algo bom.

“O Mané levou um tiro! O Mané levou um tiro em frente de casa”, era o recado. Desesperador, sem outras palavras. Manoel, meu tio, que morava ao lado de minha casa, reagiu a uma tentativa de assalto contra sua filha e foi baleado.

Sem pensar duas vezes, em plena final de Libertadores, saímos do Pacaembu como se pudéssemos salvar uma vida. Mané foi levado ao Hospital de Heliópolis, mas não sobreviveu.

Desde então, tenho dificuldades para falar sobre o título de 2012, os gols de Emerson Sheik e toda a festa corinthiana. São dez anos de um dia que jamais sairá de minha cabeça. São dez anos sem comemorar o dia mais comemorado por grande parte dos corinthianos.

Dez anos depois, o destino volta a pôr o Boca Juniors em um mata-mata de Libertadores da América contra o Corinthians. Dessa vez, a história será feliz: já jornalista e adulto, estou em Buenos Aires para fazer a primeira cobertura internacional da minha carreira.

Uma sensação estranha. Uma ironia do destino, talvez… um reencontro desses, dez anos depois, em uma situação totalmente diferente e única. Que o vencedor seja o mesmo, ao menos.

Exatos dez anos. Mesmos times, mesmas torcidas, mesmo nervosismo e o mesmo amor, mas dessa vez sendo profissional. A grande diferença, porém, é a sentida ausência de Mané. Que esteja descansando em paz, onde lá estiver.

Um texto em homenagem ao Mané, mas também para Vânia, Camila e Raquel, esposa e filhas, respectivamente, que lidam com a perda diariamente, de forma bem mais dolorosa que eu.