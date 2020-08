Deyverson voltará ao Palmeiras? Qual será o destino do atacante?

Fora dos planos de Luxemburgo, atacante atuou pelo Getafe no início de 2020, mas o time espanhol optou por não comprá-lo em definitivo

Com contrato até junho de 2022, Deyverson não deve mais ser aproveitado pelo . O atacante está fora dos planos de Vanderlei Luxemburgo desde a pré-temporada, ficando de fora, inclusive, da .

Ainda no início do ano, o atacante de 29 anos foi emprestado ao , da . Porém, com a crise financeira causada pela Covid-19, o time espanhol decidiu não utilizar mais o jogador para não ter a obrigação de comprá-lo.

No Getafe, Deyverson atuou em apenas sete partidas e fez um gol, contra o Ajax na Liga Europa.

Qual será o destino de Deyverson?

O atacante deve acertar ainda nesta semana os últimos detalhes do empréstimo com o , da Espanha, como informou o Uol. O Palmeiras não receberá nada, mas os salários do jogador serão bancados integralmente pelo time espanhol.

Deyverson já defendeu o Alavés. Na temporada 2016/17, o jogador fez 37 jogos e marcou sete gols. Naquela temporada, ele foi um dos destaques do time que chegou à final da , perdendo a decisão para o , no jogo em que Neymar marcou seu último gol oficial pelo Barça.

Ainda em 2017, o atacante foi contratado pelo Palmeiras por 5 milhões de euros (R$ 18 milhões na época). O Alviverde esperava vendê-lo e recuperar um pouco do valor investido. Assim como Deyverson, o clube busca novos destinos para o lateral Fabiano e o meio-campista Guerra, que treinam separados do elenco.

Em 100 jogos com o Palmeiras, Deyverson anotou 24 gols (média de quase um gol a cada quatro jogos).