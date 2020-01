Deyverson no Atlético-MG: como está a negociação com o atacante do Palmeiras

Clubes discordam do modelo do negócio: mineiros querem empréstimo, mas Verdão pretende reaver investimento

Não é segredo para ninguém que o ainda pretende contratar mais uma opção para o comando do ataque em 2020, afim de brigar por posição com o argentino Di Santo: o clube vendeu Alerrandro ao Red Bull Bragantino e pode negociar Ricardo Oliveira, segundo o Globoesporte.com. Assim, a diretoria do parece ter decidido um alvo: Deyverson.

Fora dos planos de Vanderlei Luxemburgo, o atacante viveu uma carreira de altos e baixos no : foi solução, talismã, garoto-problema, fez o gol do título do Brasileirão de 2018, teve proposta de 63 milhões de reais recusada pela diretoria e agora deve ser negociado.

Assim, uma transferência parece interessante para os dois lados. O único problema até agora é o modelo da negociação. O Palmeiras, que investiu 18 milhões de reais na contratação de Deyverson, quer reaver o investimento e estaria esperando uma proposta de compra. O Galo, longe de ter uma boa situação financeira, deseja o empréstimo do jogador.

Uma eventual saída de Deyverson poderia ser um alívio aos cofres do Palmeiras em um ano onde o clube promete apostar mais na base e menos em reforços caros. Além disso, o atacante não chegou a viajar para a disputa da Florida Cup na pré-temporada do e uma negociação pode ser acertada a qualquer momento.

O Palmeiras estreia na temporada nesta próxima quarta-feira (15), às 22h30 (de Brasília), diante do , em jogo válido pela . Já o Atlético-MG terá mais uma semana de preparação: só irá jogar no próximo dia 21, às 21h30, diante do Uberlândia, pela primeira rodada do .