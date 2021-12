Deyverson lembra gol no Real Madrid para provocar o Corinthians

Em lua de mel com a torcida do Palmeiras após marcar o gol do título da Libertadores, neste último sábado (27), Deyverson está de vento em popa. E como de costume, o atacante aproveitou a boa fase para tentar cair ainda mais nas graças da torcida.

Isso porque "Deyvinho", em entrevista concedida ao Flow, resolveu fazer uma de suas especialidades: aproveitou um momento praticamente aleatório para provocar um dos rivais do Verdão. E o alvo da vez foi o Corinthians.

Perguntando sobre seu período na Espanha (o jogador atuou por Levante, Alavés e Getafe) e como era jogar contra Barcelona e Real Madrid, Deyverson aproveitou para dar uma cutucada gratuita no rival.

💚🤍 5⃣ minutos para a #GloriaEterna! Sem cortes, ao som ambiente do Centenário: do início da prorrogação ao gol histórico de Deyverson.



🏆🏆🏆 @Palmeiras tricampeão da CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/LQ0gmRdmON — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 28, 2021

"Cara, não vou te falar que é que é a mesma coisa que fazer gol no Corinthians, porque o Real Madrid tá em outro patamar, né? O Corinthians até chegar onde o Real tá... Comparar o Palmeiras com o Real, aí tudo bem, aí sim." provocou o atacante, em entrevista concedida ao podcast Flow. "Comparar o Corinthians com o Real Madrid tá de brincadeira, tá de sacanagem."

E se Deyverson provou alguma coisa durante seu período como jogador do Palmeiras, é que gosta de marcar contra rivais: o atacante já balançou as redes contra Corinthians, São Paulo e Santos, além, é claro, diante do Flamengo.

Diante de Barcelona e Real, também conseguiu marcar: duas vezes contra os madrilenhos e uma vez diante dos catalães. E o jogador, indo de vento em popa nos últimos dias, também aproveitou para elevar a bola do Verdão.

"Fazer gol no Real Madrid... é como se eu tivesse no Real Madrid e fizesse um gol no Palmeiras... entende o que eu quero dizer? É inacreditável, é surreal, com Cristiano Ronaldo lá. Ainda passei comemorando assim perto dele, mostrando os dedos." brincou o autor do gol do título da Libertadores. "Tem uma foto. Aí o Levante caiu, subiu o Alavés, fiz gol no Real Madrid de novo, ganhamos do Barcelona no Camp Nou."

De jogador folclórico a lenda na história do Palmeiras, Deyverson segue aprontando das suas. Agora, nas graças do torcedor.