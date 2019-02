Deyverson gravou vídeo de despedida, mas vai ficar; entenda a polêmica

Jogador causa mal estar entre torcedores e faz retratação pública; ele permanece suspenso por conta da cusparada em jogador do Corinthians no Derby

O atacante Deyverson, do Palmeiras, foi protagonista de mais uma polêmica, desta vez ligada a uma suposta saída do clube alviverde.

O camisa 16 recebeu uma proposta de 12 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões) do Shenzen FC. No entanto, o jogador revelou sua intenção de permanecer na equipe mas gravou um vídeo de despedida direcionado a amigos, dizendo que iria à China nesta segunda à noite.

Felipão disse que @deyversonoficial fica no @palmeiras . Mas tinha até vídeo já pronto de despedida. Dá uma olhada aí #deyverson #palmeiras #spimpolo pic.twitter.com/8aTbhdXndO — Marcio Spimpolo (@spimpolo) February 24, 2019

A situação não teve uma resposta positiva dos fãs, que criticaram a postura do centroavante. Deyverson se defendeu em outro vídeo, considerando que a atitude foi uma brincadeira e reforçou sua intenção de ficar.

"O vídeo que eu fiz foi uma brincadeira com meus amigos. É claro que não vou sair do Palmeiras, clube que tenho me identificado bastante, tenho carinho pela torcida palmeirense, tenho um carinho grande pelos meus companheiros, pelo Felipão, Paulo (Turra, auxiliar) e Carlão (Pracidelli, outro auxiliar)", destacou o atacante.

Vazou o vídeo da despedida... agora vem a explicação... É... o #deyverson pisou na bola nos últimos meses... Deveria se preocupar em recuperar a imagem arranhada e não ficar fazendo brincadeirinha com o torcedor e clube. Evolução @deyversonoficial .... maturidade ! @palmeiras pic.twitter.com/jPp3o2W0MA — Marcio Spimpolo (@spimpolo) February 25, 2019

Deyverson cumpre suspensão de seis jogos após ter dado uma cusparada em Richard, do Corinthians, durante o Derby disputado no dia 2 de fevereiro. O jogador estará disponível novamente para a equipe apenas no jogo contra a Ponte Preta, marcado para 20 de março.

How to make a pie chart from your data. Please take my survey now