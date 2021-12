Deyverson e Raí Nascimento podem sair de graça em 2022: jogadores que podem assinar pré-contrato em janeiro

Começa a temporada de especulações no futebol brasileiro e as torcidas já ficam sonhando com as novas caras que vão pintar em seus times para 2022. E é claro: o sonho de garantir um reforço bom e de graça segue vivo.

O jeito mais fácil de fazer isso é se aproveitando de jogadores cujo contrato terminará em menos de seis meses. Esses atletas já podem assinar um pré-contrato com outra equipe. Explicando: trata-se de um vínculo que entra em vigor à partir do término do contrato atual.

Muitos atletas encerram o seu contrato no meio do ano de 2022, em 30 de junho. Ou seja: poderão assinar um pré-contrato já nos últimos dias de 2021.

A GOAL listou, então, alguns jogadores que poderão assinar um pré-contrato nos próximos dias e que podem interessar às torcidas. Confira!

América-MG

Um dos destaques da boa campanha do América-MG em 2021 já pode assinar um pré-contrato nos próximos dias.

Trata-se do volante Alê. Titular em boa parte da temporada e destaque, o meio-campista de 31 anos termina o seu contrato em maio de 2022 e já pode assinar um pré-contrato hoje.

Athletico-PR

Titular na reta final de 2021 e importante para o título da Copa Sul-Americana, o zagueiro Nicolás Hernández veio do Atlético Nacional e terminou a temporada em alta.

Seu contrato, porém, só vai até 30 de junho de 2022. Ou seja: nos próximos dias, já pode acertar um pré-contrato com outra equipe, caso queira deixar a Arena da Baixada.

Atlético-GO

Outro caso especial é o do zagueiro Éder, do Atlético-GO. O defensor de 26 anos teve uma ótima temporada, conquistando a titularidade e se consolidando como um dos melhores zagueiros jovens do futebol brasileiro, inclusive marcando gols importantes para o Dragão.

O problema do time goiano é que Éder só tem contrato até fevereiro. Ou seja: já pode assinar um vínculo com outra equipe. Recentemente, o presidente do clube, Adson Batista, revelou ter feito "proposta irrecusável" para que o defensor fique em Goiânia.

Bahia

Dois jogadores do Bahia tem contrato até o meio do ano de 2022 e já podem assinar um pré-contrato.

Raí Nascimento, de 23 anos, chegou no meio de 2021 e teve uma boa reta final de temporada, marcando três gols e dando duas assistências jogando como ponta. Mas seu vínculo com o Tricolor só vai até 30 de junho de 2022.

Mesma data do final de contrato de Hugo Rodallega. Com 36 anos, o colombiano até viveu ótimos momentos na última temporada (com direito a quatro gols contra o Fortaleza), mas não conseguiu roubar a titularidade de Gilberto. É outro que ficará disponível à partir de julho.

Fluminense

Alvo de muitas críticas, Lucca não deve ficar por muito mais tempo no Fluminense. O atacante até teve minutos importantes com Marcão, mas tem contrato apenas até 30 de junho de 2022.

O jogador de 31 anos marcou três gols e deu duas assistências em 2021. Lucca já pode assinar um pré-contrato com outra equipe.

Palmeiras

Herói do tri da Libertadores, Deyverson ainda não foi chamado para conversar com a diretoria sobre uma renovação de contrato, segundo o GE. O que é um problema, visto que seu vínculo com o Verdão só vai até o meio do ano - mais especificamente, em 30 de junho de 2022.

O atacante, que declarou recentemente que poderia defender até o Corinthians um dia, ficará livre nos próximos dias para assinar um pré-contrato.

São Paulo

Se a maioria dos times tem veteranos saindo, o São Paulo tem um perfil diferente de atletas com contrato até o meio de ano: dois jovens promissores de suas categorias de base.

O primeiro é Thiago Couto. O goleiro de 22 anos ainda não estreou pelo time profissional, mas vem sendo elogiado dentro do clube e, segundo reportagem do GE, preparado por Rogério Ceni para defender à meta Tricolor no futuro. O problema é que o seu contrato só vai até 30 de junho.

O outro é Juan. Grande artilheiro das categorias de base do Tricolor, o atacante teve um 2021 fantástico em Cotia e foi até integrado aos profissionais. Tendo feito seis jogos de cima, a maioria vindo do banco de reservas, também tem contrato até o meio do ano. Vale lembrar que o jovem tem passagens por praticamente todas as seleções de base.